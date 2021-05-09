УПЛ. Мариуполь - Десна 4:1. Локально-глобальный провал

"Десна" зависела сама от себя. Победа с любым счетом над "Мариуполем" гарантировала черниговцам более высокую позицию в турнирной таблице, чем у "Ворсклы". И первый взгляд на стартовый состав "Мариуполь" навеял мысль, что шансов у полтавчан мало.

Остап Маркевич выставил фактически резерв, "Десна" играла без Тотовицкого, но в весьма боевом составе. На поле у ​​черниговцев было преимущество, однако креатива не хватало. А без креатива нет голов.

На старте поединка Безбородько сильно выстрелил со штрафного, чем едва не заставил ошибиться дебютанта основного состава "Мариуполь" Кравцова. Голкипер неуклюже отбил перед собой, а там уже Мампасси подстраховал. Во время той же атаки, - только после розыгрыша углового, - воротам хозяев угрожал Домбровский. "Десна" нагнетала, однако стартовая активность не нашла своего продолжения.

Следующая волна атак накатила на ворота азовцев лишь в конце тайма. Было интересно, когда Тамм сбросил на Калитвинцева, но Владислава опередил голкипер. Надо заметить, что чуть раньше Калитвинцев бил со штрафного – "Десна" была активной, что и соответствовало турнирным задачам команды Рябоконя.

"Мариуполь" мог удивить, когда Сикан откликнулся на фланговую передачу, но пробил слишком слабо. В конце концов, хозяева пропустили, ведь постоянное давление на ворота порождало суету и индивидуальные ошибки игроков "Мариуполя". "Десна" разыграла большинство на левом фланге, Сухоцкий подал, Конопля выиграл позицию, перепрыгнул оппонента и точно пробил – 1:0.

Непонятно только, почему так пассивно "Десна" начала вторую 45-минутку? Без моментов у чужих ворот, небрежно у своих. Момент Очеретько должен был стать звоночком для черниговцев, но не стал. В итоге, именно от Очеретько (в другом эпизоде) прилетел гол в ворота Паста – классным дальним ударом. А через две минуты был нокаут: передача Стасюка с левого фланга пошла в гущу футболистов в площадь ворот, мяч отлетел на дальнюю штангу, где Сикан лучше всех сориентировался. 2:1.

Ко всем своим проблемам "Десна" получила еще и удаление: две желтые в течение четырех минут схлопотал Домбровский. Ко второму предупреждению нет вопросов, но первое явно притянуто за уши. Еврокубки плавно проплывали мимо...

Когда в третий раз забил "Мариуполь", - выходом один на один после передачи Стасюка дубль оформил Сикан, - все стало понятно окончательно. А гол Бондаренко (выход два в два, индивидуальные действия Артема), - это уже издевательство, которого, наверное, гости не заслуживали. Прошлогодний матч против "Вольфсбурга" так и останется единственным еврокубковым для "Десны" еще минимум на год. Черниговцы не выиграли ни одного из последних пяти поединков в УПЛ, за что получили справедливое наказание.

В Лиге конференций вместе с "Колосом" сыграет "Ворскла".

Мариуполь. Стадион им. В.С.Бойко

Главный арбитр: Николай Балакин (Киевская область)

Ассистенты: Виктор Нижник (Винница), Андрей Скрипка (Кропивницкий)

ФК "Мариуполь" - "Десна" 4:1

Голы: Сергей Чоботенко 61, Даниил Сикан 63, Даниил Сикан 78, Артём Бондаренко 86 - Ефим Конопля 44

ФК "Мариуполь": Павел Кравцов, Максим Чех, Олег Очеретько (Игорь Тищенко 72), Кирилл Меличенко, Сергей Горбунов (Петр Стасюк 46), Алексей Кащук (Артём Бондаренко 55), Марк Мампасси, Назарий Муравский (Сергей Чоботенко 55), Александр Драмбаев, Эльдар Кулиев, Даниил Сикан (Родион Плакса 80)

"Десна": Евгений Паст, Йоонас Тамм (Евгений Чепурненко 83), Владислав Огиря (Леван Арвеладзе 83), Андрей Домбровский, Владислав Калитвинцев, Егор Картушов (Максим Дегтярёв 81), Андрей Гитченко, Денис Безбородько, Артем Сухоцкий (Виталий Ермаков 69), Алексей Гуцуляк (Андрей Мостовой 70), Ефим Конопля

Предупреждения: Назарий Муравский 37, Артём Бондаренко 83 - Алексей Гуцуляк 56, Андрей Домбровский 58, Андрей Домбровский 62, Артем Сухоцкий 69

Удаление: Андрей Домбровский 62