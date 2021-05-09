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УПЛ. Мариуполь - Десна 4:1. Локально-глобальный провал

Премьер-лига
(1 голосов)

Команда Рябоконя пролетела мимо еврокубков

УПЛ. Мариуполь - Десна 4:1. Локально-глобальный провал

Фото - УПЛ / Автор - неизвестен

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

"Десна" зависела сама от себя. Победа с любым счетом над "Мариуполем" гарантировала черниговцам более высокую позицию в турнирной таблице, чем у "Ворсклы". И первый взгляд на стартовый состав "Мариуполь" навеял мысль, что шансов у полтавчан мало.

Остап Маркевич выставил фактически резерв, "Десна" играла без Тотовицкого, но в весьма боевом составе. На поле у ​​черниговцев было преимущество, однако креатива не хватало. А без креатива нет голов.

На старте поединка Безбородько сильно выстрелил со штрафного, чем едва не заставил ошибиться дебютанта основного состава "Мариуполь" Кравцова. Голкипер неуклюже отбил перед собой, а там уже Мампасси подстраховал. Во время той же атаки, - только после розыгрыша углового, - воротам хозяев угрожал Домбровский. "Десна" нагнетала, однако стартовая активность не нашла своего продолжения.

Следующая волна атак накатила на ворота азовцев лишь в конце тайма. Было интересно, когда Тамм сбросил на Калитвинцева, но Владислава опередил голкипер. Надо заметить, что чуть раньше Калитвинцев бил со штрафного – "Десна" была активной, что и соответствовало турнирным задачам команды Рябоконя.

"Мариуполь" мог удивить, когда Сикан откликнулся на фланговую передачу, но пробил слишком слабо. В конце концов, хозяева пропустили, ведь постоянное давление на ворота порождало суету и индивидуальные ошибки игроков "Мариуполя". "Десна" разыграла большинство на левом фланге, Сухоцкий подал, Конопля выиграл позицию, перепрыгнул оппонента и точно пробил – 1:0.

Непонятно только, почему так пассивно "Десна" начала вторую 45-минутку? Без моментов у чужих ворот, небрежно у своих. Момент Очеретько должен был стать звоночком для черниговцев, но не стал. В итоге, именно от Очеретько (в другом эпизоде) прилетел гол в ворота Паста – классным дальним ударом. А через две минуты был нокаут: передача Стасюка с левого фланга пошла в гущу футболистов в площадь ворот, мяч отлетел на дальнюю штангу, где Сикан лучше всех сориентировался. 2:1.

Ко всем своим проблемам "Десна" получила еще и удаление: две желтые в течение четырех минут схлопотал Домбровский. Ко второму предупреждению нет вопросов, но первое явно притянуто за уши. Еврокубки плавно проплывали мимо...

Когда в третий раз забил "Мариуполь", - выходом один на один после передачи Стасюка дубль оформил Сикан, - все стало понятно окончательно. А гол Бондаренко (выход два в два, индивидуальные действия Артема), - это уже издевательство, которого, наверное, гости не заслуживали. Прошлогодний матч против "Вольфсбурга" так и останется единственным еврокубковым для "Десны" еще минимум на год. Черниговцы не выиграли ни одного из последних пяти поединков в УПЛ, за что получили справедливое наказание.

В Лиге конференций вместе с "Колосом" сыграет "Ворскла".

Мариуполь. Стадион им. В.С.Бойко
Главный арбитр: Николай Балакин (Киевская область)
Ассистенты: Виктор Нижник (Винница), Андрей Скрипка (Кропивницкий)
ФК "Мариуполь" - "Десна" 4:1
Голы: Сергей Чоботенко 61, Даниил Сикан 63, Даниил Сикан 78, Артём Бондаренко 86 - Ефим Конопля 44

ФК "Мариуполь": Павел Кравцов, Максим Чех, Олег Очеретько (Игорь Тищенко 72), Кирилл Меличенко, Сергей Горбунов (Петр Стасюк 46), Алексей Кащук (Артём Бондаренко 55), Марк Мампасси, Назарий Муравский (Сергей Чоботенко 55), Александр Драмбаев, Эльдар Кулиев, Даниил Сикан (Родион Плакса 80)

"Десна": Евгений Паст, Йоонас Тамм (Евгений Чепурненко 83), Владислав Огиря (Леван Арвеладзе 83), Андрей Домбровский, Владислав Калитвинцев, Егор Картушов (Максим Дегтярёв 81), Андрей Гитченко, Денис Безбородько, Артем Сухоцкий (Виталий Ермаков 69), Алексей Гуцуляк (Андрей Мостовой 70), Ефим Конопля

Предупреждения: Назарий Муравский 37, Артём Бондаренко 83 - Алексей Гуцуляк 56, Андрей Домбровский 58, Андрей Домбровский 62, Артем Сухоцкий 69
Удаление: Андрей Домбровский 62

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В статье: ФК Мариуполь Десна (Чернигов)
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Комментарии (24)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
09.05.2021 в 16:33
Заднеснились...
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0
0
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okolegko (Київ)
09.05.2021 в 16:29
Я думаю наступного сезону буки не захочуть спронсорувати УПЛ. Хіба якщо контракт підписаний на кілька років... Але все одно ганьба
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0
0
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Rezerf (Чернігів)
09.05.2021 в 16:28
Матч не дивився. Як Домбровський "вилучився" , красиво?
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0
0
kanoist (мариуполь)
09.05.2021 в 16:17
Поставил 500 гривен на победу Мариуполя и думал что после 1 тайма гуд бай мои денежки,выставить резервный состав,зачем,почему? Я был в шоке,но 2 тайм душа моя запела и вместе с ней мои почти 4 тысячи....фу...ну реально подняли бабки ребята,молодцы!
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+1
-1
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Rezerf (Чернігів)
09.05.2021 в 16:10
Бог шєльму мєтіт. Продалися Минаю, Львову. Та хотіли вскочити на 4-те місце вигравши в Арендуполя? Хєр вам по морді. З таким складом не потрапити в ЄК - ГАНЬБА!
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+3
0
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simargl (Чернигов)
09.05.2021 в 16:15
Який такой склад??? Де там гравці гідного рівня??? Двоє є та й ті травмовані. Всі інші вівці. В літку десь 8-10 гравців мають піти з Десни ...
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+2
-2
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Rezerf (Чернігів)
09.05.2021 в 16:22
У Колоса та Ворскли бюджети набагато менші. Подивись, вони увесь час грають одним складом. У Десни - майже 2 рівноцінних склада.
+1
0
03102000 (Чернігів)
09.05.2021 в 16:08
Рябого Коня во вторую лигу тренировать. Так просрать весеннюю часть, а могли и бронзу спокойно брать.
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+2
-2
octavi4 (Warszawa)
09.05.2021 в 16:18
...и серебро
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0
-1
03102000 (Чернігів)
09.05.2021 в 16:31
хочеш сказать выиграш у миная, львова и дубля марика это из мира фантастики?
0
0
avatar
simargl (Чернигов)
09.05.2021 в 16:01
Зато ставка сыграла. У кого-то 300 тысяч в турецкой конторе превратились в 2 миллиона... Многие помнят в первой лиге был скандал с конторами. Поражение Десны от Черкас ( коэффициент 21 !!!! ) Тогда ряд игроков покинули команду ... некоторые из них вернулись ... и вернулись чудеса. Возможно отсюда поражение "метру договорняков" и сегодняшнее чудо... в новом сезоне Десна простится со многими игроками. Сегодня был финансовый бенефис .
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+2
0
FkSash (Столица)
09.05.2021 в 16:18
Помните ваш пост, после матча Олимпик-Заря...когда саркостично, писали: "не быть Заря второй, как и Десне третьей"! Похоже быть Десне "шестыми"!!! Влезли в болото с кротами, хотели куш-получили то,что заслужили. Жаль команду,следующий сезон будут бороться за место под солнцем!
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+2
0
ПРАЗДНИК (ЧЕРНИГОВ)
09.05.2021 в 16:00
Чё нам скажет рябой конь???
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+4
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
09.05.2021 в 16:25
Та вже хіба не один хй?
Ответить
0
0
pilips111 (Чернигов)
09.05.2021 в 15:59
Меня сегодня товарищ приглашал погулять, а я ему - десна ж играет, а он мне - посмотри ставки и успокойся, там продажные негодяи. Не верил. А зря, надо было поставить на Мариуполь.
Ответить
+5
0
pilips111 (Чернигов)
09.05.2021 в 15:56
Это ж какими надо быть ослами, чтобы так всё просрать??? Всё - и чемпионат, и еврокубки, и любовь болельщиков!!! Кому вы на х.р нужны, продажные негодяи. Тамм, как уснул шесть игр назад, так и до сих пор спит. Вся команда - уроды!!! Проиграть трём аутсайдерам? Это вам надо в 1 лигу. Зато заработали деньжат, хватит вам? НЕДОФУТБОЛИСТЫ !
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+9
0
vlotko (Броди)
09.05.2021 в 16:06
Ніхто нічого нікому не продавав, просто ваша Десна показує такий нещасний футбол.
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+1
-3
Джан Мурадов (Придеснянськ)
09.05.2021 в 15:53
Мабуть здали гру. Бабло важливіше єврокубків.
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+4
0
Olegyurchak (Хмельницький )
09.05.2021 в 15:58
При любому розкладі зганьбили своє місто. Так не можна.
Ответить
+5
-2
avatar
simargl (Чернигов)
09.05.2021 в 16:07
7,5 ... мабуть )))??? Ну судья немного помог с карточками. Плюс Мариуполь был простимулирован Ворсклой .
Ответить
0
-1
Tenma7 (Чернигов)
09.05.2021 в 16:15
От 11 до 15 коэф был)
+1
0
avatar
simargl (Чернигов)
09.05.2021 в 16:17
После первого тайма да ))) а до игры 7,5 Волшебники )))
+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
09.05.2021 в 15:53
Момент істини. Просрати матч сезону, а разом з ним і єврокубки і кому? Арендуполю? Які єврокубки?!...
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+8
0
Tenma7 (Чернигов)
09.05.2021 в 15:52
Конторщики сра.ные!
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+12
0


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