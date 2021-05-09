Назван период рассмотрения дела КДК о задержке матча Минай - Шахтер

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ рассмотрит дело о задержании начала матча 24-го тура УПЛ "Минай" - "Шахтер" (0:4) после финала Кубка Украины, который состоится 13 мая. Об этом сообщает meta-ratings.

Причиной разбирательства стала задержка начала матча. Из-за опоздания закарпатцев стартовый свисток прозвучал на 33 минуты позже запланированного времени.

Сейчас КДК собирает всю нужную информацию и необходимые документы для обработки дела.

Напомним, что "Минай" сначала решил вообще не выходить на игру из-за аномальных котировок букмекеров, однако затем все же игроки появились на газоне НСК "Олимпийский".