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Назван период рассмотрения дела КДК о задержке матча Минай - Шахтер

Премьер-лига
(1 голосов)

Не спешат наказывать

Назван период рассмотрения дела КДК о задержке матча Минай - Шахтер

Фото: UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько

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Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ рассмотрит дело о задержании начала матча 24-го тура УПЛ "Минай" - "Шахтер" (0:4) после финала Кубка Украины, который состоится 13 мая. Об этом сообщает meta-ratings.

Причиной разбирательства стала задержка начала матча. Из-за опоздания закарпатцев стартовый свисток прозвучал на 33 минуты позже запланированного времени.

Сейчас КДК собирает всю нужную информацию и необходимые документы для обработки дела.

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Напомним, что "Минай" сначала решил вообще не выходить на игру из-за аномальных котировок букмекеров, однако затем все же игроки появились на газоне НСК "Олимпийский".

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В статье: Шахтер (Донецк) Минай
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Источник:
meta-ratings

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