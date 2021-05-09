Кополовец: Надо было быть спортивным директором, а не заниматься х***** - в футбол играть

Спортивный директор "Миная" Михаил Кополовец прокомментировал положение дел в команде:

"У меня комок в горле - сложно говорить, потому что плохо себя чувствую, очень трудно. Команда, которую любила вся область - взрослые, дети, было много болельщиков по Украине - бесславно, позорно вылетела. Очень грустно.

Хотел бы воспользоваться возможностью и извиниться перед болельщиками за позор, который случился. С тех пор как нет Васи Кобина, меня тоже не было в команде.

Я как бы есть, как бы нет, меня попросили, чтобы не мешал нашему консультанту (Александр Севидов - прим.), он полностью занимался командой. Не хочу публично или медийно навредить президенту или клуба, но такая ситуация.

Мне нужно было быть полноценным спортивным директором, а не заниматься херней - в футбол играть, это моя основная ошибка. Нужно было сидеть у президента на ушке и говорить ему, что делать. Когда я играл в футбол - это моя мечта была, выйти с командой из области - то на ухо лили другие люди.

Сразу говорю - если бы я был в команде, на игры никто не опаздывал. То, что произошло, - я рад, что меня не было, потому что, наверное, получил бы инфаркт там. Вот и все", - сказал Кополовец.