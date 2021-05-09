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Интрига УПЛ перед последним туром. Ворскла или Десна, с какого раунда еврокубка стартует Колос?

Премьер-лига
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Интрига УПЛ перед последним туром. Ворскла или Десна, с какого раунда еврокубка стартует Колос?

Фото - Олександр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Перед последним туром чемпионата Украины 2020/21 в турнирной таблице осталась только одна интрига – кто получит пятую еврокубковую путевку (пропуск в Лигу конференций). Заочно соревнуются "Ворскла" и "Десна", но в этой гонке участвует также "Колос", который уже гарантировал себе выход на международную арену, но еще должен определить, с какого именно раунда стартует.

Главный критерий определения мест в таблице – количество набранных очков. Если оно одинаково у двух или более команд, тогда вступает в силу фактор личных встреч. Дальше – разница мячей в личных встречах между командами, далее – количество забитых мячей в личных встречах между командами и только потом общая разница забитых - пропущенных во всех матчах.

"Колос"

Ковалевцы в самом выгодном положении, но играют в последнем туре против самого грозного соперника. "Колос" не может опуститься ниже пятого места, однако в случае поражения от "Динамо" может потерять четвертую строчку. Разница – в стартовой точке Лиги конференций 2020/21.

Если "Колос" будет четвертым, то начнет свой путь с третьего раунда отбора (два соперника на пути в группу), если пятым – то со второго (три соперника на пути в группу).

Для четвертого места "Колосу" нужно добыть очки в матче с "Динамо" (одно или три – неважно). Если проиграет, а параллельно "Ворскла" и "Десна" потеряют очки, также будет четвертым.

Интрига УПЛ перед последним туром. Ворскла или Десна, с какого раунда еврокубка стартует Колос? - изображение 1

Если "Колос" проиграет, "Ворскла" потеряет очки, а "Десна" победит, ковалевцы будут четвертыми благодаря преимуществу в личных встречах (ничьи 1:1 и 2:2 с большим количеством забитых "Колосом" на выезде мячей). Если "Колос" проиграет, "Десна" потеряет очки, а "Ворскла" победит, место ковалевцев будет зависеть от итоговых счетов сегодняшних встреч.

Ведь с "Ворсклой" у "Колоса" одинаковые показатели личных матчей, поэтому считать будут общую разницу. Здесь ковалевцы впереди на семь голов. То есть, чтобы опуститься на пятую позицию, "Колос" должен проиграть "Динамо" 0:3 (или более), а "Ворскла" должна победить "Минай" 0:4 (или больше). Или наоборот.

Если "Колос" проиграет, а "Десна" и "Ворскла" выиграют, ковалевцы будут пятыми, поскольку имеют вторую позицию в мини-турнире между этими тремя командами.

"Десна"

Интрига УПЛ перед последним туром. Ворскла или Десна, с какого раунда еврокубка стартует Колос? - изображение 2

"Десне" для выхода на международную арену нужна любая победа над "Мариуполем". Тогда результат "Ворсклы" не будет иметь значения для черниговцев и команда станет как минимум пятой.

Четвертой "Десна" может стать, если выиграет у "Мариуполя", "Ворскла" победит "Минай", а "Колос" проиграет "Динамо". Тогда считаться будут очки в мини-турнире между этими тремя командами, и их наибольше у "Десны".

Вне еврокубков (шестой) "Десна" останется, если в матче с "Мариуполем" наберет меньше очков, чем "Ворскла" – в матче с "Минаем".

"Ворскла"

"Ворскле" для выхода на международную арену нужно набрать в последнем туре больше очков, чем наберет "Десна". Полтавчане могут заскочить даже на четвертое место, если "Десна" не выиграет, "Колос" проиграет "Динамо" с крупным счетом, а сама "Ворскла" с крупным счетом победит "Минай".

При равенстве очков у трех команд ("Колос", "Десна", "Ворскла") полтавчане будут шестыми, поскольку в мини-турнире между этими командами набрали наименьше очков.

Интрига УПЛ перед последним туром. Ворскла или Десна, с какого раунда еврокубка стартует Колос? - изображение 3

Напомним, что от Украины в Лиге чемпионов сыграют "Динамо" и "Шахтер", "Заря" представит нашу страну в Лиге Европы, а "Колос" – в новоиспеченном турнире УЕФА Лиге конференций. Туда же отправится кто-то из пары "Десна" / "Ворскла".

Последние матчи УПЛ всех претендентов стартуют сегодня в 14:00.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ
4 Колос 25 10 11 4 36-23 +13 41 0
5 Десна 25 10 8 7 37-28 +9 38 0
6 Ворскла 25 10 8 7 35-29 +6 38 0
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В статье: Ворскла (Полтава) Десна (Чернигов) Колос (Ковалевка)
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Комментарии (1)
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Cannabis Sativa (Луцк)
09.05.2021 в 13:36
Всё-таки есть интрига в УПЛ! Уважаю Семйона как журналиста, всегда приятно читать его материалы. В то время, как Юрич везде видит сплошной негатив, поливает грязью наш чемпионат и его участников. Ещё и болельщиков региональных команд оскорбляет, обзывая их "адвентистами" и прочими неприятными словами.
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