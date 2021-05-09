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Гармаш в старте, Ванат и Цыганков в запасе. Стал известен состав Динамо на матч против Колоса

Премьер-лига
(1 голосов)

Небольшая ротация

Гармаш в старте, Ванат и Цыганков в запасе. Стал известен состав Динамо на матч против Колоса

Олександр Приходько

Новина українською

В рамках 26-го тура УПЛ "Колос" примет "Динамо" на стадионе "Колос" в Коваливке. Наставник киевлян Мирча Луческу выбрал следующий состав на игру:

Бущан - Кедзьора, Попов, Забарный, Миколенко - Сидорчук, Шапаренко - Караваев, Гармаш, Родригес - Беседин.

Отметим, что Денис Гармаш впервые попал в основной состав киевлян с декабря прошлого года. Тогда он сыграл 69 минут в матче против "Ференцвароша". Также в заявке присутствует 19-летний Ванат, который еще не дебютировал в первой команде "Динамо", однако уже несколько раз попадал в заявку на матч.

Поединок начнется в 14:00. Текстовую трансляцию можно посмотреть здесь.

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В статье: Динамо (Киев) УПЛ Колос (Ковалевка)
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Комментарии (1)
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Hanter44 (Baburka)
09.05.2021 в 13:37
А Цыганков успеет забить три пенальти?
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