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Нападающий Ингульца, которым интересовались клубы из России: Может быть, я уйду в другой клуб
Грузинский легионер команды из Петрово все ещё не решил, как дальше будет развиватся его карьера.
ФК Ингулец/Автор неизвестный
Нападающий "Ингульца" из Петрово Ника Сичинава рассказал, что думает про свое будущее:
"Да, у меня заканчивается контракт с "Ингульцом" и, может быть, я уйду в другой клуб. В то же время пока ничего не решено.
Провели неплохой сезон и главное, что решили задачу – "Ингулец" остался в УПЛ. В заключительном туре играем с "Шахтером", надеюсь, подарим праздник любителям футбола", – сказал Сичинава.
Ранее
В текущем сезоне грузинский легионер принял участие в 21 матче УПЛ, забил 6 голов и отдал 3 ассиста.
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