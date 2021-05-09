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Нападающий Ингульца, которым интересовались клубы из России: Может быть, я уйду в другой клуб

Премьер-лига
(1 голосов)

Грузинский легионер команды из Петрово все ещё не решил, как дальше будет развиватся его карьера.

Нападающий Ингульца, которым интересовались клубы из России: Может быть, я уйду в другой клуб

ФК Ингулец/Автор неизвестный

Новина українською

Нападающий "Ингульца" из Петрово Ника Сичинава рассказал, что думает про свое будущее:

"Да, у меня заканчивается контракт с "Ингульцом" и, может быть, я уйду в другой клуб. В то же время пока ничего не решено.

Провели неплохой сезон и главное, что решили задачу – "Ингулец" остался в УПЛ. В заключительном туре играем с "Шахтером", надеюсь, подарим праздник любителям футбола", – сказал Сичинава.

Ранее сообщалось, что игрок может перейти в клуб из российского чемпионата.

В текущем сезоне грузинский легионер принял участие в 21 матче УПЛ, забил 6 голов и отдал 3 ассиста.

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В статье: Ингулец (Петрово) Ника Сичинава
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Источник:
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Комментарии (1)
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Dr. House (Поділля)
09.05.2021 в 13:57
Си-чи-на-ва. Никакой он не грузин. Он абхазец. А кто такие абхазцы мы увидели в 2008 году , когда паРаша пошла войной на Грузию, и создала предверие этих дыныровских недоразумений
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