Нападающий Ингульца, которым интересовались клубы из России: Может быть, я уйду в другой клуб

Нападающий "Ингульца" из Петрово Ника Сичинава рассказал, что думает про свое будущее:

"Да, у меня заканчивается контракт с "Ингульцом" и, может быть, я уйду в другой клуб. В то же время пока ничего не решено.

Провели неплохой сезон и главное, что решили задачу – "Ингулец" остался в УПЛ. В заключительном туре играем с "Шахтером", надеюсь, подарим праздник любителям футбола", – сказал Сичинава.