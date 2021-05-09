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Вратарь Ворсклы: Будет обидно, если не выйдем в еврокубки
Игрок поделился впечатлениями об атмосфере в клубе
ФК Ворска/Автор невідомий
Вратарь "Ворсклы" Александр Ткаченко дал комментарий перед матчем 26-го тура УПЛ с "Минаем":
– Тренер сказал, чтобы мы спокойно вышли и сыграли эту игру. Нам нужно выйти и выиграть, а потом смотреть.
– Как "Ворскла" справляется с давлением, если вам нужна только победа?
– Нет никакого давления. Если б все от нас зависело, может, была бы другая обстановка, а так – ситуация 50 на 50.
– А если не выйдете в еврокубки – провальный сезон?
– Не знаю, конечно обидно. Не думаю, что будет большое разочарование, обидно – пацаны столько сил потратили, крови и пота оставили на поле, – сказал Ткаченко.
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