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Вратарь Ворсклы: Будет обидно, если не выйдем в еврокубки

Премьер-лига
(1 голосов)

Игрок поделился впечатлениями об атмосфере в клубе

Вратарь Ворсклы: Будет обидно, если не выйдем в еврокубки

ФК Ворска/Автор невідомий

Новина українською

Вратарь "Ворсклы" Александр Ткаченко дал комментарий перед матчем 26-го тура УПЛ с "Минаем":

– Тренер сказал, чтобы мы спокойно вышли и сыграли эту игру. Нам нужно выйти и выиграть, а потом смотреть.

– Как "Ворскла" справляется с давлением, если вам нужна только победа?

– Нет никакого давления. Если б все от нас зависело, может, была бы другая обстановка, а так – ситуация 50 на 50.

– А если не выйдете в еврокубки – провальный сезон?

– Не знаю, конечно обидно. Не думаю, что будет большое разочарование, обидно – пацаны столько сил потратили, крови и пота оставили на поле, – сказал Ткаченко.

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В статье: Ворскла (Полтава) Александр Ткаченко ФК Минай
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Источник:
Тур ONLINE

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Комментарии (2)
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pilips111 (Чернигов)
09.05.2021 в 15:46
Ослы а не послы
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pilips111 (Чернигов)
09.05.2021 в 15:45
Обидно не будет. Послы из десны всё сделают, чтобы ты не обижался
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