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Академики против чемпионов. Колос - Динамо 0:3

Премьер-лига
(2 голосов)

"Колос" сегодня даже не думал играть

Академики против чемпионов. Колос - Динамо 0:3

Фото: upl.ua/Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Ковалевка. Стадион "Колос"
Главный арбитр: Александр Омельченко (Славянск)
Ассистенты: Юрий Синишин (Ивано-Франковск), Александр Беркут (Симферополь)
Колос - Динамо 0:3
Голы: Денис Гармаш 45, Николай Шапаренко 57, Виталий Миколенко 65
Колос: Евгений Волынец, Кирилл Петров, Владимир Лысенко (Дмитрий Хлёбас 55), Денис Антюх (Станислав Сорокин 67), Виталий Гавриш (Олег Ильин 67), Александр Черноморец, Вячеслав Чурко (Антон Салабай 90+1), Евгений Новак, Николай Золотов, Павел Ореховский (Альваро Нгамба 56), Евгений Задоя
Динамо: Георгий Бущан, Денис Попов, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко (Миккель Дуэлунн 82), Виталий Миколенко, Денис Гармаш (Богдан Леднев 72), Александр Караваев (Виктор Цыганков 59), Жерсон Родригес (Сидклей 72), Илья Забарный, Артем Беседин (Владислав Ванат 82), Томаш Кендзёра
Предупреждения: Виталий Гавриш 56, Альваро Нгамба 66, Николай Золотов 88 - Сергей Сидорчук 44, Денис Попов 88

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В статье: Динамо (Киев) Колос (Ковалевка)
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Комментарии (11)
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Pein1986 (Алчевск)
09.05.2021 в 16:32
Вот разве можно подобные действия Попова спускать на тормоза? Какая желтая, если там железная красная? Эмоции эмоциями, но молодым футболистам надо дать понять, что подобное на поле недопустимо, а наказание будет суровым. В еврокубках такое точно с рук не сойдет, и пацан оставит команду в меньшестве.
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Геродот (Винница)
09.05.2021 в 16:26
Ожидал упорной игры, зная как непросто складывались игры Динамо против Колоса в прошлом. Но сегодня этого и близко не было. Динамо полностью переиграло Колос. А Колос откровенно разочаровал, и прежде всего своей беззубой игрой в атаке, свидетельством чего стал всего один удар в створ ворот Динамо против .Что не понравилось, так это очень слабая работа на матче судейской бригады. Причем всей. Боковые нередко срывали атаки в обе стороны, фиксируя несуществующие офсайды. А судья в поле Омельченко сначала наложил в штаны и не дал стопроцентную желтую карточку капитану Динамо Сидорчуку за грубый подкат сзади, потом не сделал это в отношении игрока Колоса Гавриша, а в конце игры закрыл глаза на хамское поведение Попова, ударившего головой соперника, хотя это тоже явно тянуло на красную карточку. Да, против Попова сыграли грубо, но это не давало ему право вершить самосуд. Попов, кстати, и ранее отличался подобными хамскими выходками, и ему почему-то нередко все сходило с рук. На международной арене это может потом обернуться для команды неприятностями, там за такие вещи сразу удаляют, не глядя на личности и статус команд. Считаю, что низкая квалификация судей и привела к ненужной вспышке грубости со стороны обеих команд в конце игры. Ведь исход игры стал ясен уже после , когда счет стал 3:0 в пользу Динамо.
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0
-1
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Кююмалайнен (Київ)
09.05.2021 в 16:20
Показали Колосу их место и уровень. Играть в кость не значит играть в футбол Всех с победой!
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0
0
Shadow (Киев)
09.05.2021 в 16:04
Попов тоже желтую получил. В отчете не указали.
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+1
0
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Next-R (Киев)
09.05.2021 в 16:04
Спасибо за победу в ничего не решающем матче. Спасибо за чемпионат ЧЕМПИОНЫ!!!
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+3
-3
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Spokoyno (Киев)
09.05.2021 в 16:02
Нарешті поквитались з ... По грі грали команди різних рівнів! Ну і що то за баннербайтери на трибунах Дали ж дозвіл на присутність вболівальників!
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+2
-1
Golfik25 (Киев)
09.05.2021 в 15:58
Десна топ. Сразу в двух матчах в одно время смогла играть. Правда в 1 матче выиграла, а в другом проиграла.
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+4
-1
oleg dynamo (львівська)
09.05.2021 в 16:01
має два рівноцінні склади...
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+2
0
oleg dynamo (львівська)
09.05.2021 в 15:56
Ясно що на емоціях Попов переборщив і втрата на фінал кубку була б серйозна,але цей ігрок мені дуже імпонує,справжній "бульдог",з нього будуть люди от побачите.А так з перемогою ДК!
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+3
0
Olegyurchak (Хмельницький )
09.05.2021 в 15:54
Колос --- Десна? Вже наливаєте?
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0
-2
ZeeZoo (Кривой Рог)
09.05.2021 в 15:52
Точно Десна? Праздник, понимаю)))
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+2
0


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