Академики против чемпионов. Колос - Динамо 0:3

Ожидал упорной игры, зная как непросто складывались игры Динамо против Колоса в прошлом. Но сегодня этого и близко не было. Динамо полностью переиграло Колос. А Колос откровенно разочаровал, и прежде всего своей беззубой игрой в атаке, свидетельством чего стал всего один удар в створ ворот Динамо против .Что не понравилось, так это очень слабая работа на матче судейской бригады. Причем всей. Боковые нередко срывали атаки в обе стороны, фиксируя несуществующие офсайды. А судья в поле Омельченко сначала наложил в штаны и не дал стопроцентную желтую карточку капитану Динамо Сидорчуку за грубый подкат сзади, потом не сделал это в отношении игрока Колоса Гавриша, а в конце игры закрыл глаза на хамское поведение Попова, ударившего головой соперника, хотя это тоже явно тянуло на красную карточку. Да, против Попова сыграли грубо, но это не давало ему право вершить самосуд. Попов, кстати, и ранее отличался подобными хамскими выходками, и ему почему-то нередко все сходило с рук. На международной арене это может потом обернуться для команды неприятностями, там за такие вещи сразу удаляют, не глядя на личности и статус команд. Считаю, что низкая квалификация судей и привела к ненужной вспышке грубости со стороны обеих команд в конце игры. Ведь исход игры стал ясен уже после , когда счет стал 3:0 в пользу Динамо.