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Академики против чемпионов. Колос - Динамо 0:3
"Колос" сегодня даже не думал играть
Фото: upl.ua/Автор неизвестен
Ковалевка. Стадион "Колос"
Главный арбитр: Александр Омельченко (Славянск)
Ассистенты: Юрий Синишин (Ивано-Франковск), Александр Беркут (Симферополь)
Колос - Динамо 0:3
Голы: Денис Гармаш 45, Николай Шапаренко 57, Виталий Миколенко 65
Колос: Евгений Волынец, Кирилл Петров, Владимир Лысенко (Дмитрий Хлёбас 55), Денис Антюх (Станислав Сорокин 67), Виталий Гавриш (Олег Ильин 67), Александр Черноморец, Вячеслав Чурко (Антон Салабай 90+1), Евгений Новак, Николай Золотов, Павел Ореховский (Альваро Нгамба 56), Евгений Задоя
Динамо: Георгий Бущан, Денис Попов, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко (Миккель Дуэлунн 82), Виталий Миколенко, Денис Гармаш (Богдан Леднев 72), Александр Караваев (Виктор Цыганков 59), Жерсон Родригес (Сидклей 72), Илья Забарный, Артем Беседин (Владислав Ванат 82), Томаш Кендзёра
Предупреждения: Виталий Гавриш 56, Альваро Нгамба 66, Николай Золотов 88 - Сергей Сидорчук 44, Денис Попов 88
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