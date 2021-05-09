Ультрас Динамо подделал билеты для того, чтобы провести акцию против Луческу на матче с Колосом

На данный момент "Колос" принимает "Динамо" в Коваливке. Хозяева реализовывали билеты на матч с помощью сайта, на котором нужно ввести свои паспортные данные.

По информации "Тур ONLINE" ультрас "Динамо" пытался попасть на стадион с помощью 150-ти поддельных билетов. Там они планировали устроить очередную акцию против тренера киевлян Мирчи Луческу.

Им не удалось попасть на арену "Колос", ведь болельщиков пропускают только после предъявления паспорта.

Также отмечается, что на стадионе порядок обеспечивают 320 правоохранителей.