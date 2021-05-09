  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ультрас Динамо подделал билеты для того, чтобы провести акцию против Луческу на матче с Колосом
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ультрас Динамо подделал билеты для того, чтобы провести акцию против Луческу на матче с Колосом

Премьер-лига
(4 голосов)

"Колос" пускал болельщиков после предъявления паспорта

Ультрас Динамо подделал билеты для того, чтобы провести акцию против Луческу на матче с Колосом

facebook.com/wbc.kyiv

Новина українською

На данный момент "Колос" принимает "Динамо" в Коваливке. Хозяева реализовывали билеты на матч с помощью сайта, на котором нужно ввести свои паспортные данные.

По информации "Тур ONLINE" ультрас "Динамо" пытался попасть на стадион с помощью 150-ти поддельных билетов. Там они планировали устроить очередную акцию против тренера киевлян Мирчи Луческу.

Им не удалось попасть на арену "Колос", ведь болельщиков пропускают только после предъявления паспорта.

Также отмечается, что на стадионе порядок обеспечивают 320 правоохранителей.

Прямую текстовую трансляцию матча "Колос" - "Динамо" Вы можете посмотреть здесь.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Ультрас Динамо Колос (Ковалевка)
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Тур ONLINE

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (20)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Dnepr-75 (Днiпро)
09.05.2021 в 16:10
Мистер Будулай спец.по третьим странам, в зените парашеском только не заладилось.
Ответить
0
0
Romb_DK (Київ)
09.05.2021 в 16:21
Це Україна страна третього сорту???
Ответить
0
0
avatar
Dnepr-75 (Днiпро)
09.05.2021 в 16:29
Это не я придумал, победим коррупцию, поднимем экономику и т.д. и выйдем из списка третьих стран.
0
0
football_soccer (Украина)
09.05.2021 в 15:55
не удивительно , что паспорты не могут предъявить. Ведь у одной половины их еще нет, а у другой в залоге лежат по каким-нибудь сомнительным заведениям ... Контингент то определенный в этих ультрасах трется ))))
Ответить
+2
-1
fanat_football (Херсон)
09.05.2021 в 15:26
Надеюсь, Луческу не станет обращать внимания на этих недалеких недоукраинцев и доведет Динамо к победе в еврокубке. Удачи ему и Динамо.
Ответить
+7
-2
sergkir
09.05.2021 в 15:34
Да он и не обращал на них внимания. Ещё и троллил когда очередной раз выиграл)))
Ответить
+4
-1
sergkir
09.05.2021 в 15:19
А в чём проблема для ультрас попасть на стадион в Колосе? Просто надо было заказать билеты???
Ответить
+1
-2
avatar
Просто Квашин (Харьков)
09.05.2021 в 16:15
Проблема, что недоработали службы шахтьора по билетам для ульТРУСОВ...
Ответить
+1
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
09.05.2021 в 15:17
да уж... Обоср...сь ультрасы с билетиками.
Ответить
+2
-1
mr-sergeev (Хартум)
09.05.2021 в 15:11
Когда уже эти проплаченые "фанаты" прекратят вредить клубу. Эти 30 серебреников - этим иудам боком выйдут.
Ответить
+7
-2
avatar
Просто Квашин (Харьков)
09.05.2021 в 16:16
они не фанаты... Это собранное позаборное быдло... Ведь им КТО-ТО платит....
Ответить
+1
0
York (Донецк)
09.05.2021 в 15:11
Кто платит ультрас? Я не в теме....))
Ответить
+1
-3
avatar
Просто Квашин (Харьков)
09.05.2021 в 16:17
Есть в Украине клуб "Кротоне"...
Ответить
+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
09.05.2021 в 15:09
Підробка документу --- кримінальна стаття. Оформлюйте по повній програмі. Закон один для всіх. Тим більше група осіб, по попередній змові. Отримають не мало.
Ответить
+3
-1
Romb_DK (Київ)
09.05.2021 в 15:43
ну це ще треба доказати: Покупець квитка продав, скаже "загубив" біля каси, Того хто сканував і друкував підробки знайти неможливо. 150 юдофанів будуть блеяти як вівці що їх кинули на бабки. Вуха Костюченко і Палкіна стирчать але як їх обрізати?
Ответить
0
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
09.05.2021 в 15:46
В нашій країні, при бажанні, і зек президент і Ківа кандидат...
0
0
Technical
09.05.2021 в 15:06
обломали неадекватів...
Ответить
+3
-1
kalan-86 (Анкара)
09.05.2021 в 15:03
Кучка имбицилов...
Ответить
+4
-1
ZeeZoo (Кривой Рог)
09.05.2021 в 15:01
Пацаны ваще ребята!!))
Ответить
0
-4
avatar
Просто Квашин (Харьков)
09.05.2021 в 16:19
..ты о Зеленком и Корявченкове ???
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...