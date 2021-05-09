Заря - Александрия 2:1. Грустный конец истории?

8-го июня 2013-го года Владимир Шаран во второй раз возглавил "Александрию". С того дня прошло почти восемь лет, а они все еще неразлучны. Вместе с Владимиром Богдановичем команда прогрессировала, играла в еврокубках, ставила личные рекорды, завоевывала бронзу. Однако после начался процесс стагнации. Футболисты уставали от одинакового стиля игры, соперники научились играть против "горожан", что не способствовало росту. В прошлом году они заняли пятое место. В этом опустились еще ниже.

Ничего удивительного в слухах об уходе Шарана нет. Да, "Александрию" создал он, но всегда наступают такие моменты, когда пути коллектива и наставника рассходятся. Сегодня, с большой долей вероятности, Владимир Богданович проводил последний матч у руля "горожан". Хотел ли он уйти победителем? А кто ж не хочет.

Первый тайм гости провели неплохо. Виктор Скрипник не особо держался за результат в последнем туре, что и подтвердил его стартовый набор игроков. К примеру, четверку обороны сегодня составляли - Цыганикс, Цвек, Руфати, Гринь. Каждый из них - футболист запаса, но сегодня эта четверка получила шанс с первых минут. Справились далеко не все.

Гринь и Руфати проваливались раз за разом, позволяя Вантуху делать на левом фланге все, что ему вздумается. Именно оттуда и приходили моменты "горожан". Именно там и был заработан пенальти. Все тот же Вантух поймал на ошибке соперника и ворвался в штрафную, где был сбит опытным Гринем. Не менее опытный Гречишкин взялся исполнять приговор арбитра. Ударил он классно, ударил сильно, но Василь направление выстрела угадал, не позволив Дмитрию счет открыть.

Забей Гречишкин пенальти, матч мог пойти по совсем иному сценарию. Более радостному для "горожан". Но сделать этого не удалось, и после перерыва "Заря" стала играть серьезнее. Это принесло результат. Защитники гостей упустили в своей же штрафной Александра Гладкого, позволив опытному нападающему сделать то, что он умеет - точно пробить головой. Счет открыт.

После первого забитого, Виктор Скрипник вздохнул немного спокойнее. Наставник понимал, что пора выпускать на арену свежую кровь, которая сегодня получила место в заявке. По ходу матча свои минуты получили Нагнойний, Фримпонг и Алефиренко. Последнему даже удалось забить. Молодой Даниил классно открылся под дальнюю передачу партнера, вырвался на свидание с вратарем и спокойно переиграл Панькива. Качественная игра молодого 20-летнего футболиста. Начинайте следить за ним уже сейчас.

"Александрия" долго приходила в себя, но на последних минутах сумела возродить интригу, забив один гол. Получился он достаточно сумбурным - Вантух пробивал метров с 11-ти, мяч попал в его одноклубника Новикова и залетел в ворота. На этом все. У "горожан" моментов не было, а "Заря" после второго забитого не особо старалась. Итоговый счет можно назвать справедливым, ведь после перерыва луганчане сумели переломить ход непростого матча, забив дважды. Коллектив Скрипника зарядился позитивом перед финалом кубка.

"Александрия"? Тяжелый сезон для них завершен. Теперь они ждут перемен.

Фото - УПЛ

Запорожье. Стадион "Славутич-Арена"

Главный арбитр: Александр Соловьян (Киев)

Ассистенты: Денис Марченко (Чернигов), Руслан Ермоленко (Чернигов)

Заря - ФК Александрия 2:1

Голы: Александр Гладкий 63, Даниил Алефиренко 73 - Роман Вантух 86

Заря: Никола Василь, Ловро Цвек, Агрон Руфати, Максим Лунёв (Денис Нагнойний 70), Шахаб Захеди, Александр Гладкий (Даниил Алефиренко 70), Егор Назарина (Юрий Дудник 85), Максим Казаков, Сергей Гринь, Аллахяр (Раймонд Фримпонг 77), Андрейс Цыганикс

ФК Александрия: Юрий Панькив, Кирилл Дришлюк, Александр Мельник, Кирилл Ковалец, Максим Третьяков (Эмиль Мустафаев 69), Денис Мирошниченко, Валерий Лучкевич, Дмитрий Гречишкин (Андрей Новиков 69), Роман Вантух, Валерий Бондаренко (Владислав Бабогло 78), Денис Устименко (Артём Ситало 59)

Предупреждения: Агрон Руфати 33, Шахаб Захеди 80 - Кирилл Ковалец 27, Дмитрий Гречишкин 45+1, Александр Мельник 50

Нереализованный пенальти: Дмитрий Гречишкин 41