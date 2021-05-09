ВИДЕО, как Гармаш забил за Динамо впервые за пять месяцев

В рамках 26-го тура УПЛ "Колос" принимает "Динамо". Под занавес встречи счет открыл полузащитник киевлян Денис Гармаш. Он ворвался в штрафную, получил передачу на ход от Караваева, который оказался на позиции центрального нападающего, и переиграл голкипера.

Этот гол стал для Гармаша первым за пять месяцев. Последний раз Денис забивал в начале декабря прошлого года в ворота "Мариуполя". Всего на его счету три мяча и один ассист в 11 матчах чемпионата в текущем сезоне.