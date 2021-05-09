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ВИДЕО, как Гармаш забил за Динамо впервые за пять месяцев
Очередной ассист от Караваева
fcdynamo.kiev.ua
В рамках 26-го тура УПЛ "Колос" принимает "Динамо". Под занавес встречи счет открыл полузащитник киевлян Денис Гармаш. Он ворвался в штрафную, получил передачу на ход от Караваева, который оказался на позиции центрального нападающего, и переиграл голкипера.
Этот гол стал для Гармаша первым за пять месяцев. Последний раз Денис забивал в начале декабря прошлого года в ворота "Мариуполя". Всего на его счету три мяча и один ассист в 11 матчах чемпионата в текущем сезоне.
На 65-ю минуту счет во встрече 0:3 в пользу "Динамо". Текстовую трансляцию можно посмотреть
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