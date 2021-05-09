ВИДЕО, как Шапаренко попал в девятку прямым ударом со штрафного

"Колос" принимает "Динамо" в рамках заключительного тура УПЛ в этом сезоне. На 57-й минуте встречи полузащитник "бело-синих" Николай Шапаренко удвоил преимущество своей команды, прямым ударом со стандарта попав в девятку.

Для хавбека этот гол стал пятым в текущем сезоне в 38-ми играх во всех турнирах. Также на его счету четыре результативные передачи.

Счет в матче открыл Денис Гармаш. Сейчас на табло цифры 0:3. Преимущество гостей утроил Виталий Миколенко.