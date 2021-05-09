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ВИДЕО, как Шапаренко попал в девятку прямым ударом со штрафного
Красивый гол!
Фото - ФК Динамо
"Колос" принимает "Динамо" в рамках заключительного тура УПЛ в этом сезоне. На 57-й минуте встречи полузащитник "бело-синих" Николай Шапаренко удвоил преимущество своей команды, прямым ударом со стандарта попав в девятку.
Для хавбека этот гол стал пятым в текущем сезоне в 38-ми играх во всех турнирах. Также на его счету четыре результативные передачи.
Счет в матче открыл Денис Гармаш. Сейчас на табло цифры 0:3. Преимущество гостей утроил Виталий Миколенко.
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Источник:Футбол1/2/3
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