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ВИДЕО, как Шапаренко попал в девятку прямым ударом со штрафного

Премьер-лига
(5 голосов)

Красивый гол!

ВИДЕО, как Шапаренко попал в девятку прямым ударом со штрафного

Фото - ФК Динамо

Новина українською

"Колос" принимает "Динамо" в рамках заключительного тура УПЛ в этом сезоне. На 57-й минуте встречи полузащитник "бело-синих" Николай Шапаренко удвоил преимущество своей команды, прямым ударом со стандарта попав в девятку.

Для хавбека этот гол стал пятым в текущем сезоне в 38-ми играх во всех турнирах. Также на его счету четыре результативные передачи.

Счет в матче открыл Денис Гармаш. Сейчас на табло цифры 0:3. Преимущество гостей утроил Виталий Миколенко.

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В статье: Динамо (Киев) Николай Шапаренко
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Источник:
Футбол1/2/3

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