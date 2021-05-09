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Миколенко забил яркий гол с лёта в ворота Колоса

Премьер-лига
(1 голосов)

Защитник сыграл как настоящий профессионал

Миколенко забил яркий гол с лёта в ворота Колоса

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В 26-м туре УПЛ "Колос" принимает "Динамо" в Коваливке. На 65-й минуте матча яркий гол у ворота команды Костышина забил левый защитник "Динамо" Виталий Миколенко.

Вратарь "Колоса" Волынец выбил мяч кулаком за пределы штрафной после подачи с углового на правом фланге. После этого защитник "Динамо" подхватил мяч и слету пробил в правый нижний угол.

В текущем сезоне Виталий провел 21 матч в УПЛ, забил 2 гола и отдал 2 ассиста.

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В статье: Динамо (Киев) Колос (Ковалевка) Виталий Миколенко
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Комментарии (1)
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Broterhood
09.05.2021 в 16:18
Классно Виталя положил
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