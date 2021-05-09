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Доминация все 90 минут и яркие голы киевлян. Колос - Динамо 0:3. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча "Колос" - "Динамо", 26-й тур УПЛ, 9 мая 2021 года
Фото: upl.ua/Автор неизвестен
Вашему вниманию видео обзор матча "Колос" - "Динамо".
В 26-м туре УПЛ команды Костышина играла з чемпионом страны - киевским "Динамо". Класс команды Луческу чувствовался всю игру, но открыть счет вышло только в конце первого тайма - на 45-й минуте. Случилось это силами Дениса Гармаша. После перерыва "бело-синие" не собирались ослаблять натиск, и уже на 56-й минуте со штрафного красиво отличился Шапаренко. На 63-й красивым ударом после углового забил Миколенко, таким образом доводя счет до разгромного. "Колос" никак не смог ответить на такую игру киевлян.
Колос - Динамо 0:3
Голы: Гармаш (45), Шапаренко (56), Миколенко (63)
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