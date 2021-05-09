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Переломный в девятку. ВИДЕО гола, после которого Десна попрощалась с еврокубками
Олег Очеретько начинает камбэк Мариуполя
фото - ФК Маріуполь
Матч "Мариуполь" - "Десна" должен был определить, достойная ли черниговская команда представлять Украину в Кубке конференций. После первого тайма казалось, что да, ведь команда Рябоконя побеждала 0:1. Но во втором тайме азовцы смогли перевернуть все с ног на голову и начал камбэк Олег Очеретько, который забил очень красивый гол дальним ударом. Все в итоге завершилось со счетом 4:1 в пользу "Мариуполя", который таким образом не пустил "Десну" в еврокубки.
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