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Днепр-1 - Рух: смотреть онлайн, видеотрансляция

Премьер-лига
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Заканчивают сезон без мотивации

Днепр-1 - Рух: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото: Днепр-1

UA-Футбол
Новина українською

В последней игре 26-го тура УПЛ "Днепр-1" на своем поле примет "Рух". Обе команді закрыли турнирные вопросы и в последних турах играют в свое удовольствие. Команда Федыка не проигрывает уже несколько игр кряду, а днепряне в целом показывают классный футбол в 2021-м году. Ждем отличный матч.

Читайте такжеДнепр-1 - Рух. Анонс с прогнозом на матч УПЛ

Favbet-лига, 26-й тур, "Днепр Арена"
"Днепр-1" 17:00 "Рух"

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В статье: Рух (Львов) СК Днепр-1
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