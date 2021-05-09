Днепр-1 - Рух: смотреть онлайн, видеотрансляция

В последней игре 26-го тура УПЛ "Днепр-1" на своем поле примет "Рух". Обе команді закрыли турнирные вопросы и в последних турах играют в свое удовольствие. Команда Федыка не проигрывает уже несколько игр кряду, а днепряне в целом показывают классный футбол в 2021-м году. Ждем отличный матч.

Favbet-лига, 26-й тур, "Днепр Арена"

"Днепр-1" 17:00 "Рух"