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Днепр-1 - Рух: смотреть онлайн, видеотрансляция
Заканчивают сезон без мотивации
Фото: Днепр-1
В последней игре 26-го тура УПЛ "Днепр-1" на своем поле примет "Рух". Обе команді закрыли турнирные вопросы и в последних турах играют в свое удовольствие. Команда Федыка не проигрывает уже несколько игр кряду, а днепряне в целом показывают классный футбол в 2021-м году. Ждем отличный матч.
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Favbet-лига, 26-й тур, "Днепр Арена"
"Днепр-1" 17:00 "Рух"
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