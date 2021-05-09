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Пятов не попал даже в запас Шахтера на матч с Ингульцом. Летом у него заканчивается контракт
Игрок не нужен Луишу Каштру
shakhtar.com
Сегодня в 17:00 на НСК "Олимпийский" начался матч 26-го тура УПЛ между "Шахтером" и "Ингульцом".
На месте запасного вратаря, которое ранее привычно занимал легендарный вратарь команды Андрей Пятов, оказался Евгений Гриценко. Это выглядит достаточно подозрительно, учитывая тот факт, что летом текущего года контракт Андрея Пятова с "Шахтером" заканчивается.
В сезоне УПЛ 2020/21 Андрей Пятов провел всего 4 игры и пропустил 4 гола. Также вратарь сыграл против "Боруссии Мёнхенгладбах" в Лиге чемпионов, где пропустил 4 гола.
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