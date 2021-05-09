Пятов не попал даже в запас Шахтера на матч с Ингульцом. Летом у него заканчивается контракт

Сегодня в 17:00 на НСК "Олимпийский" начался матч 26-го тура УПЛ между "Шахтером" и "Ингульцом".

На месте запасного вратаря, которое ранее привычно занимал легендарный вратарь команды Андрей Пятов, оказался Евгений Гриценко. Это выглядит достаточно подозрительно, учитывая тот факт, что летом текущего года контракт Андрея Пятова с "Шахтером" заканчивается.

В сезоне УПЛ 2020/21 Андрей Пятов провел всего 4 игры и пропустил 4 гола. Также вратарь сыграл против "Боруссии Мёнхенгладбах" в Лиге чемпионов, где пропустил 4 гола.