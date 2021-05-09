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Пятов не попал даже в запас Шахтера на матч с Ингульцом. Летом у него заканчивается контракт

Премьер-лига
(1 голосов)

Игрок не нужен Луишу Каштру

Пятов не попал даже в запас Шахтера на матч с Ингульцом. Летом у него заканчивается контракт

shakhtar.com

Новина українською

Сегодня в 17:00 на НСК "Олимпийский" начался матч 26-го тура УПЛ между "Шахтером" и "Ингульцом".

На месте запасного вратаря, которое ранее привычно занимал легендарный вратарь команды Андрей Пятов, оказался Евгений Гриценко. Это выглядит достаточно подозрительно, учитывая тот факт, что летом текущего года контракт Андрея Пятова с "Шахтером" заканчивается.

В сезоне УПЛ 2020/21 Андрей Пятов провел всего 4 игры и пропустил 4 гола. Также вратарь сыграл против "Боруссии Мёнхенгладбах" в Лиге чемпионов, где пропустил 4 гола.

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В статье: Андрей Пятов Шахтер (Донецк) Ингулец (Петрово)
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Комментарии (5)
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zharikss (Секешфехервар)
09.05.2021 в 18:01
Схоже Різник вже майже в шахті
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0
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
09.05.2021 в 17:47
Це каштру йому мститься за фото з сепарами.
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0
-1
avatar
Maldini (Киев)
09.05.2021 в 17:21
Пятов не попадает в основу-это ошибка!!!Он заслуживает большего,а где поддержка игроков?Но каких игроков-бразилов???По-моему Пятов такого не заслужил!!!Обидно за Украину...Всех с праздником ПОБЕДЫ!!!
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+1
-1
Dr. House (Поділля)
09.05.2021 в 17:10
Очень жаль, когда основному игроку сборной Украины ещё в прошлом году светит фарм-клуб или Прибалтика с Кипром...
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+1
-1
ещё не специалист (Кривой Рог)
09.05.2021 в 17:15
чему удивляться, если снизился уровень вратаря? Зато на Евро будет феерить при полировке лавки. .
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-1


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