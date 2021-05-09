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Выберите лучший гол 26-го тура УПЛ - опрос + ВИДЕО

Премьер-лига
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Выберите лучший гол 26-го тура УПЛ - опрос + ВИДЕО

фото - ФК "Динамо" Київ

UA-Футбол
Новина українською

Последний тур чемпионата Украины подарил немало ярких голов. Из них лучший, как всегда, выбирать вам. Вашему вниманию подборка лучших голов 26-го тура (редакция позволила себе выбрать претендентов) и соответствующий опрос. Голы расположены в хронологическом порядке

Первым претендентом стал хавбек "Ворскли" Ибрагим Кане, которому в матче с "Минаем" ассистировал Степанюк. Впрочем, в этом эпизоде ​​внимания заслуживает и передголевая передача со своей половины поля

В матче "Колос" - "Динамо" на 57-й минуте Николай Шапаренко отличился прямым ударом со штрафного

Сразу же после этого Олег Очеретько сравнял счет в матче "Мариуполь" - "Десна"

А на 65-й минуте в Коваливке Виталий Миколенко положил точку в разгроме "Колоса" ударом слета из-за пределов штрафной

Между тем в Запорожье форвард "Зари" Даниил Алефиренко забил первый гол на уровне УПЛ - пострадала "Александрия"

В похожем стиле отличился и форвард "Мариуполя" Даниил Сикан, который сделал счет 3:1 в игре с "Десной"

Владиславу Хамелюку хватило меньше минуты после выхода на замену, чтобы спасти "Олимпик" от поражения в игре со "Львовом". Комбинация получилась неплохая

Победители предыдущих туров:

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В статье: Николай Шапаренко Виталий Миколенко Олег Очеретько лучшие голы
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Комментарии (2)
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Neon11 (Ахтырка)
09.05.2021 в 22:26
Гол Гармаша випустили. Шикарна багатоходівка із класним завершенням! Із тих номінували - Миколенко і Шапаренко!
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
09.05.2021 в 22:10
Без сумніву - гол Миколенка. Друге місце - гол Шапаренка.
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