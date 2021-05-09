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Выберите лучший гол 26-го тура УПЛ - опрос + ВИДЕО
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фото - ФК "Динамо" Київ
Последний тур чемпионата Украины подарил немало ярких голов. Из них лучший, как всегда, выбирать вам. Вашему вниманию подборка лучших голов 26-го тура (редакция позволила себе выбрать претендентов) и соответствующий опрос. Голы расположены в хронологическом порядке
Первым претендентом стал хавбек "Ворскли" Ибрагим Кане, которому в матче с "Минаем" ассистировал Степанюк. Впрочем, в этом эпизоде внимания заслуживает и передголевая передача со своей половины поля
В матче "Колос" - "Динамо" на 57-й минуте Николай Шапаренко отличился прямым ударом со штрафного
Сразу же после этого Олег Очеретько сравнял счет в матче "Мариуполь" - "Десна"
А на 65-й минуте в Коваливке Виталий Миколенко положил точку в разгроме "Колоса" ударом слета из-за пределов штрафной
Между тем в Запорожье форвард "Зари" Даниил Алефиренко забил первый гол на уровне УПЛ - пострадала "Александрия"
В похожем стиле отличился и форвард "Мариуполя" Даниил Сикан, который сделал счет 3:1 в игре с "Десной"
Владиславу Хамелюку хватило меньше минуты после выхода на замену, чтобы спасти "Олимпик" от поражения в игре со "Львовом". Комбинация получилась неплохая
Победители предыдущих туров:
- 16-й тур - Николай Кухаревич ( "Рух")
- 17-й тур - Сергей Сидорчук ( "Динамо")
- 18-й тур - Сергей Сидорчук ( "Динамо")
- 19-й тур - Манор Соломон ( "Шахтер")
- 20-й тур - Жерсон Родригес ("Динамо")
- 21-й тур - Виталий Миколенко ("Динамо")
- 22-й тур - Руслан Степанюк ("Ворскла")
- 23-й тур - Виктор Цыганков ("Динамо")
- 24-й тур - Жерсон Родригес ("Динамо")
- 25-й тур Тарас Степаненко ("Шахтер")
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