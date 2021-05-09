  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Заря на классе разбирается с командой Шарана. Заря - Александрия 2:1. Видео голов и обзор матча.
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Заря на классе разбирается с командой Шарана. Заря - Александрия 2:1. Видео голов и обзор матча.

Премьер-лига
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Заря на классе разбирается с командой Шарана. Заря - Александрия 2:1. Видео голов и обзор матча.

ФК "Заря"

Новина українською

В заключительном туре УПЛ "Заря" дома принимала "Александрию". Команда Шарана пыталась сражаться за очки в этом матче, однако это в игроков не получилось. На 63-й минуте матча гол забил Гладкий, а на 73-й удвоил счет молодой Алефиренко. "Александрия" в самом конце поединка отыграла один мяч силами Вантуха.

Заря - Александрия 2:1

Голы: Гладкий (63), Алефиренко (73) - Вантух (86)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) ФК Александрия
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...