Премьер-лига
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Заря на классе разбирается с командой Шарана. Заря - Александрия 2:1. Видео голов и обзор матча.
Видеообзор поединка
ФК "Заря"
В заключительном туре УПЛ "Заря" дома принимала "Александрию". Команда Шарана пыталась сражаться за очки в этом матче, однако это в игроков не получилось. На 63-й минуте матча гол забил Гладкий, а на 73-й удвоил счет молодой Алефиренко. "Александрия" в самом конце поединка отыграла один мяч силами Вантуха.
Заря - Александрия 2:1
Голы: Гладкий (63), Алефиренко (73) - Вантух (86)
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