Заря на классе разбирается с командой Шарана. Заря - Александрия 2:1. Видео голов и обзор матча.

В заключительном туре УПЛ "Заря" дома принимала "Александрию". Команда Шарана пыталась сражаться за очки в этом матче, однако это в игроков не получилось. На 63-й минуте матча гол забил Гладкий, а на 73-й удвоил счет молодой Алефиренко. "Александрия" в самом конце поединка отыграла один мяч силами Вантуха.

Заря - Александрия 2:1

Голы: Гладкий (63), Алефиренко (73) - Вантух (86)