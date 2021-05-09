Костышин: Колос занял 4-е место. Для коллектива с Ковалёвки это очень высокий показатель

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин прокомментировал поражение от киевского "Динамо" в матче 26-го тура УПЛ.

- Мы пытались играть с "Динамо" в агрессивный футбол. Действовали в три защитника по схеме 3-4-3, но не всегда получалось ее придерживаться. Соперник за счет своего мастерства и класса футболистов иногда заставлял нас играть и в пять защитников. Мы пропустили необязательный мяч в конце первого тайма, а затем во втором еще два сумасшедших гола, два красавца, после которых наша команда "поплыла". Я начал делать замены, выпускать молодых игроков. Хотя я никогда не жалуюсь по поводу того, что у меня кто-то пропускает игру, но на этот раз не хватало мощи. Не скажу, что те ребята, которые вышли на поле слабее, но рука Попова весит больше, чем весь Сорокин с Ильиным. Повторюсь, не хватило мужской борьбы с нашей стороны, мы начали проседать. Еще хорошо, что все так закончилось.

- Как команда будет готовиться к следующему сезону, планируется ли кадровое пополнение и откуда?

- Пока об этом не думали. Пользуясь случаем, хочу поздравить наш клуб, особенно президента, его родителей, которые вкладывают в "Колос" и средства, и душу, с тем, что команда заняла четвертое место. Думаю, для коллектива с "Ковалёвки" это очень высокий показатель. Мы думали, что прошлый сезон был хорошим, а оказалось, что этот еще лучше, и мы провели его на высоком уровне. До сегодняшнего матча у нас было только два поражения в последних 15-ти играх. Команда хорошо себя проявляла в течение года, считаю, село Ковалёвка должна ею гордиться.

Что касается подготовки, усиление всегда нужно. Где будем его брать? Не знаю, будем искать футболистов, в том числе, и за рубежом. Все будет зависеть от того, какой позиции будет придерживаться президент. Мы хотим отойти от практики приглашения арендованных футболистов. Или хотя бы иметь право выкупа, потому что, если его нет, такие игроки, как, например, Кравченко, который провел очень хороший сезон, просто уйдет несмотря на то, что мы обратили на него внимание. Думаю, через пару дней, когда эмоции улягутся, мы встретимся с президентом и будем планировать следующий сезон, подготовку и усиление. Без этого никуда, ведь у нас впереди еврокубки, Кубок Украины и чемпионат.