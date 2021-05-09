Луческу: Игроков в 19 и 21 год нужно внимательно растить через матчи и тренировки

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал победу над "Колосом" в матче 26-го тура чемпионата Украины.

- Сегодня была встреча двух соперников, которые уже не нуждались в завоевании очков – это в большей мере было противостояние амбиций. В прошлом сезоне "Динамо" проиграло "Колосу", а в этом – дважды сыграло вничью (в первом круге УПЛ и в основное время 1/4 финала Кубка Украины. – Прим.). Я знал, что будет сложная игра с неуступчивым и мотивированным соперником, поэтому настраивал ребят на тяжелую игру с большим количеством борьбы.

Сложный первый тайм, во второй половине мы сыграли лучше. Прежде всего, в плане организации игры. Кроме того, и в индивидуальном плане наши футболисты сказали свое слово. Настраивал ребят на чемпионскую игру, что они и показали сегодня. Сказал им, что для нас только сегодня заканчивается чемпионат. Когда нам вручали награды, это был всего лишь праздник, а чемпионат мы должны были заканчивать сегодня хорошей, чемпионской игрой.

- Андриевский сегодня присутствовал на матче и был на костылях. Что с ним?

- К сожалению, ни он, ни Шепелев не смогут участвовать в финале Кубка Украины. Они оба травмированы, но, надеюсь, будут готовы к началу сборов. Поэтому сегодня у меня были переживания по поводу опорной зоны – у нас оставались только Сидорчук и Шапаренко. И когда Шапаренко упал и не сразу смог встать, я переживал, поэтому быстро провел замену.

- Как команда будет готовиться к финалу Кубка Украины?

- Сегодняшняя победа была очень важна с точки зрения психологии, чтобы держать командный победный дух и с хорошим настроением готовиться к финалу. Играем против очень хорошей команды, которая тоже будет выступать в еврокубках. Вопрос тут не только в том, что "Заря" уже несколько лет борется за то, чтобы подняться выше третьего места, но и в том, что эта команда хорошо играет в Европе. Поэтому нас ждет не только сражение за Кубок Украины, но и противостояние в очном поединке с сильным соперником. Каждый будет бороться за свое место под солнцем. Думаю, как и в сегодняшнем матче, нас ждет очень интересная игра в финале, ведь это будет соревнование не только команд, но и исгроков. Победа будет важна не только в плане завоевания кубка, но и в плане роста каждой из команд.

- Как вы относитесь к упразднению турнира дублеров со следующего сезона? Не усложнит ли это путь к первой команде для таких молодых игроков, как Ванат?

- Это очень сложный момент. Игроков в 19 и 21 год нужно очень внимательно растить через матчи и тренировки. Не все команды и тренеры могут позволить себе играть только с одной молодежью, тогда как все зависит от результатов. Очень важно не растерять молодых игроков. Посмотрите, к примеру, на "Колос": у них было 5-6 футболистов, которым за 30 лет. Это очень опытные исполнители. Они сформировали такую команду, чтобы добиться результата. В то же время, очень сложно играть только с молодыми футболистами. Игроков в 19-21 год нельзя отправить в какую-то низшую лигу, ведь там свои сложности, играют взрослые футболисты. Так что будет сложнее сохранять этот пласт молодых игроков.

Ванату, который выиграл чемпионат дублеров и стал в нем лучшим бомбардиром, сложно перейти на такой уровень. Во взрослом футболе очень тяжело играть против опытных и зрелых мужиков. В "Шахтере" я очень внимательно следил за такой ситуацией с бразильцами. Это сложный момент воспитания и подготовки игроков, когда в 17-19 лет их нужно вовремя интегрировать в команду. Это очень сложно для главного тренера. Здесь важно понимание президента клуба, который должен думать так же, как и тренер – чтобы был и результат, и внедрение молодых кадров в состав команды.

В завершение хотел бы поздравить "Шахтер" с 85-летием клуба. Я долго работал и жил там, я – часть истории "Шахтера". Хотел бы поздравить всех с этой датой. Это сентиментальная часть моей жизни, которую я провел в Донецке.