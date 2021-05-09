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Favbet-лига. Днепр-1 1:1 Рух, пенальти на последних секундах

Премьер-лига
(2 голосов)

Опять Батагов...

Favbet-лига. Днепр-1 1:1 Рух, пенальти на последних секундах

Фото - УПЛ

Артур Кисляченко Автор UA-Футбол
Новина українською

Если Игор Йовичевич в матче середняков УПЛ в последнем туре составом не удивил - дисквалифицированого Игнатенко заменил Когут, а вместо Тейлора вышел Чуже. То у Ивана Федика с первых минут появился 20-летний хавбек Иван Литвиненко, который до этого отыграл лишь девять минут в выездном матче против "Зари" (0:4) еще в октябре. В запасе же оказались юные Марко Сапуга и Богдан Слюбик. Зато даже в заявке на поединок не оказалось героя прошлой игры львовян Андрея Борячука.

На фоне результативных матчей дневного слота ожидалось нечто подобное и в поединке двух коллективов, которым уже по сути ничего не нужно от нынешнего сезона. Тем не менее, остроты в первом тайме было минимум, причем исходила она в основном от гостей, которые часто убегали в контратаки. Наиболее заметным в завершении у "Руха" был Юрий Климчук, также отметился несколькими хорошими передачами Остап Притула. "Днепр-1" же создавал минимальную опасность у ворот Бандуры разве что за счет нестандартных решений Чуже и Дубинчака при незаметности Довбика, который затерялся в редуте соперника. Лишь под занавес первого тайма кандидат в сборную активизировался, но двух полуэпизодов для гола оказалось мало.

Favbet-лига. Днепр-1 1:1 Рух, пенальти на последних секундах - изображение 1

Дебют второй половины матча "Днепр-1" начал получше и это вскоре принесло плоды. Пас Пихаленка Когут эффектно пропустил на Чуже и Марио, после сольного прохода, точно пробил в дальний нижний угол. Еще раньше Иван Федик вынужден был снимать с игры Юрия Климчука из-за повреждения, а вот вышедший на поле Рунич долгое время не мог приспособиться к эффективным действиям на контратаках, которые были присущи его команде ранее.

Даже вынужденная замена голкипера соперника не помогла львовянам отыграться, тогда как подопечные Йовичевича были близки и ко второму голу. Тем не менее, со счетом 1:0 далеко не самая зрелищная игра рисковала и закончиться, если бы не вышедшие на замену игроки. Арсений Батагов сфолил на Данииле Кондракове и сам же пострадавший уверенно исполнил пенальти.

В результате "Днепр-1" закончил сезон на седьмом месте, а "Рух" оказался десятым. Любопытно, что на этих позициях команды финишировали бы и при итоговом счете 1:0 в пользу хозяев...

Днепр-1 - Рух 1:1 (0:0)
Гол: Чуже (60) - Кондраков (90+6 пен)
Днепр-1: Юрчук (Сарнавский 77), Адамюк, Дуглас, Сваток, Дубинчак, Когут (Батагов 90+2), Пихаленок (Цуриков 78), Ди Франко, Булеца (Ярмолюк 61), Чуже, Довбик.
Рух: Бандура, Гагун, Белый, Зец, Мысык, Мартинюк (Сапуга 84), Федорчук (Карасюк 84), Литвиненко (Кухарук 67), Притула (Кондраков 84), Бойчук, Климчук (Рунич 53).
Предупреждения: Когут (58), Чуже (88) - Притула (13), Мысык (21), Зец (64), Карасюк (90)

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В статье: Рух (Львов) Днепр-1
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Комментарии (8)
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rem ber (Aachen)
09.05.2021 в 19:39
Нет, чтобы написать правду, что опять судья. Автор пишет, опять Батагов.
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+2
-1
avatar
Prideman (Lviv)
09.05.2021 в 19:03
Треба нормального тренера. Наступного сезону Миная вже не буде. І вилітає вже не тільки остання команда.
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+2
0
C_Ballack (Днепр)
09.05.2021 в 19:01
Два оленя сделали ничью. Когут и Довбык. Что они начали творить после 70мин, это жесть. Должны были второй забивать и снимать вопросы, из за этих двух оленей все моменты в жо..у.
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+4
0
balamyt (Boston)
09.05.2021 в 19:18
Я. бы. добавил. сюда. и. Батагова, который. опять. Привез. Проблeму (Пенальти..) ..И. мне не понятно. Когда. Уже на. Этом. Сайте поймут. Что. Сегодня. Чуже. Забил. За. Днепр1. Свой. 7й гол...а у них числ ится только. 6
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+2
0
фрілансер (Львів)
09.05.2021 в 18:58
Трохи прєзідєнт за сезон на пенальті стратився! Але то цигарками вернеться. а колись ,може, й блюнеться, бо не все в середу-- Гріші...
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+2
-4
avatar
Prideman (Lviv)
09.05.2021 в 19:02
Хочеш сказати, що там не було фолу і відповідно пенальті? Ти хоч матч дивився? Писати навчися. ПрЄзідЄнт)))
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+2
-1
фрілансер (Львів)
09.05.2021 в 20:15
Писати я вмію ( вища філологічна освіта), а так коментую, аби пріде, перед і недоманів позлити. Дочекаємся наступного сезону...
0
-2
avatar
Байкал (Lviv)
09.05.2021 в 19:29
Чуєш,а коли Карпати Галич грають, а то так бракує того карпатівського духу?
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0
0


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