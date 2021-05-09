Favbet-лига. Днепр-1 1:1 Рух, пенальти на последних секундах

Если Игор Йовичевич в матче середняков УПЛ в последнем туре составом не удивил - дисквалифицированого Игнатенко заменил Когут, а вместо Тейлора вышел Чуже. То у Ивана Федика с первых минут появился 20-летний хавбек Иван Литвиненко, который до этого отыграл лишь девять минут в выездном матче против "Зари" (0:4) еще в октябре. В запасе же оказались юные Марко Сапуга и Богдан Слюбик. Зато даже в заявке на поединок не оказалось героя прошлой игры львовян Андрея Борячука.

На фоне результативных матчей дневного слота ожидалось нечто подобное и в поединке двух коллективов, которым уже по сути ничего не нужно от нынешнего сезона. Тем не менее, остроты в первом тайме было минимум, причем исходила она в основном от гостей, которые часто убегали в контратаки. Наиболее заметным в завершении у "Руха" был Юрий Климчук, также отметился несколькими хорошими передачами Остап Притула. "Днепр-1" же создавал минимальную опасность у ворот Бандуры разве что за счет нестандартных решений Чуже и Дубинчака при незаметности Довбика, который затерялся в редуте соперника. Лишь под занавес первого тайма кандидат в сборную активизировался, но двух полуэпизодов для гола оказалось мало.

Дебют второй половины матча "Днепр-1" начал получше и это вскоре принесло плоды. Пас Пихаленка Когут эффектно пропустил на Чуже и Марио, после сольного прохода, точно пробил в дальний нижний угол. Еще раньше Иван Федик вынужден был снимать с игры Юрия Климчука из-за повреждения, а вот вышедший на поле Рунич долгое время не мог приспособиться к эффективным действиям на контратаках, которые были присущи его команде ранее.

Даже вынужденная замена голкипера соперника не помогла львовянам отыграться, тогда как подопечные Йовичевича были близки и ко второму голу. Тем не менее, со счетом 1:0 далеко не самая зрелищная игра рисковала и закончиться, если бы не вышедшие на замену игроки. Арсений Батагов сфолил на Данииле Кондракове и сам же пострадавший уверенно исполнил пенальти.

В результате "Днепр-1" закончил сезон на седьмом месте, а "Рух" оказался десятым. Любопытно, что на этих позициях команды финишировали бы и при итоговом счете 1:0 в пользу хозяев...

Днепр-1 - Рух 1:1 (0:0)

Гол: Чуже (60) - Кондраков (90+6 пен)

Днепр-1: Юрчук (Сарнавский 77), Адамюк, Дуглас, Сваток, Дубинчак, Когут (Батагов 90+2), Пихаленок (Цуриков 78), Ди Франко, Булеца (Ярмолюк 61), Чуже, Довбик.

Рух: Бандура, Гагун, Белый, Зец, Мысык, Мартинюк (Сапуга 84), Федорчук (Карасюк 84), Литвиненко (Кухарук 67), Притула (Кондраков 84), Бойчук, Климчук (Рунич 53).

Предупреждения: Когут (58), Чуже (88) - Притула (13), Мысык (21), Зец (64), Карасюк (90)