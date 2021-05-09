Максимов: Хочу, чтобы наш лучший бомбардир Кулач попал в список сборной Украины

Главный тренер полтавской "Ворсклы" Юрий Максимов прокомментировал победу над "Минаем" в матче 26-го тура УПЛ.

"В еврокубки выходить всегда приятно. Теперь у нас будет больше ответственности. Ребята не просто играли, они старались. Но не все зависело от нас. Хочу поблагодарить и "Мариуполю", который достойно сыграл и победил. Сегодня есть возможность порадоваться, потому что наша игра также была не из простых, кто бы там что не говорил ".

Хочу, чтобы наш лучший бомбардир Кулач наконец попал в расширенный список национальной сборной Украины. Я поздравляю Влада. Он много работал и долго к этому шел. В прошлом сезоне мы боролись за сохранение прописки в элите, сейчас же попробуем на вкус еврокубковые соревнования. Нас поддержало руководство, наши мужики отработали на совесть, хотя и уступали по ходу встречи. Сейчас очень радостно на душе", – рассказал Максимов.