Львов - Олимпик 1:1. Санжар спасается заменой

"Львов" и "Олимпик", у которых не было особой турнирной мотивации, завершали сезон очным матчем. Единственное, что могло привлекать внимание к сегодняшней игре - персона Романа Санжара. Не так давно наставник вернулся в донецкий коллектив, но первый блин после камбека вышел у него комом - разгромное поражение "Руху". Сегодня все ждали другого исхода.

Еще один интересный персонаж сегодняшнего матча - Анастасия Романюк. 37-летний арбитр уже обслуживала матчи УПЛ, однако лишь в качестве бокового судьи. Сегодня - её дебют в качестве главной. Можно сказать, что у Екатерины Монзуль появился конкурент за всеобщее внимание.

Главный вывод по всему матчу - абсолютно равная игра. "Олимпик" в самом начале встрече смотрелся немного выгоднее. Особенно выделялся Бенито, который неплохо разгонял атаки на левом крыле. Был у вингера свой момент, однако, после забега его удар пришелся точно в руки Ильющенкову. Когда мы уже мысленно начали готовиться к перерыву, "Львов" вышел вперед. Помог стандарт. Чирьяк нанес удар в перекладину, а первым на добивании оказался форвард Ренан, которому нужно было не промахнуться - у бразильца получилось.

Счет позволял "Львову" отойти в оборону, чем команда и занялась с самого старта второй половины. "Олимпик" же наоборот, устремился в атаку, однако количество моментов все равно оставалось минимальным. Все шло к победе сегодняшних хозяев, пока на поле не вышел Хамелюк. Полузащитник заменил Завийского и, спустя минуту, воспользовавшись пасом Бенито, нанес точный удар в верхний угол - 1:1. Совсем скоро прозвучал финальный свисток.

Итог встречи достаточно справедлив. Команды поделили очки в последнем туре, после чего игроки отправятся в отпуск, дабы набраться сил перед следующим сезоном. Он будет непростым.

Львов. "Арена Львов"

Главный арбитр: Анастасия Романюк (Ивано-Франковск)

Ассистенты: Марина Стрелецкая (Сумы), Светлана Грушко (Киев)

ФК Львов - Олимпик 1:1

Голы: Ренан Абнер до Кармо де Оливейра 27 - Владислав Хамелюк 86

ФК Львов: Александр Ильющенков, Алексей Довгий, Алваро Тавареш, Ренан Абнер до Кармо де Оливейра (Назарий Ныч 67), Александр Романчук, Энес Махмутович, Владимир Якимец, Фране Чирьяк, Андрей Бусько, Эрнест Антви (Дмитрий Семенив 84), Максим Грисьо (Алвеш дос Сантос Рожерио Шина 67)

Олимпик: Халими Бетим (Артём Кичак 46), Иссиар Драме , Тарас Завийский (Владислав Хамелюк 85), Иван Зотько, Фабрисио Альваренга, Руслан Бабенко, Олабиран Блессинг Муива (Бенито), Таллес Бренер (Максим Тейшейра 66), Орест Лебеденко, Игорь Снурницын, Сергей Политыло

Предупреждение: Фабрисио Альваренга 61