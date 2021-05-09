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Ванат дебютировал за Динамо

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Ванат дебютировал за Динамо

ФК Динамо/Автор невідомий

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Молодой талант из команды U-21 киевского "Динамо" Владислав Ванат дебютировал в УПЛ за основной состав клуба. Случилось это в матче последнего тура чемпионата против "Колоса" (3:0).

Нападающий вышел на замену на 82-й минуте вместо Артема Беседина и не успел отличиться результативными действиями.

Ранее футболист побил рекорд Алиева по голам за сезон в "Динамо" U-21.

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В статье: Динамо (Киев) Колос (Ковалевка) Владислав Ванат
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