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Ванат дебютировал за Динамо
Луческу продолжает доверять молодым игрокам
ФК Динамо/Автор невідомий
Молодой талант из команды U-21 киевского "Динамо" Владислав Ванат дебютировал в УПЛ за основной состав клуба. Случилось это в матче последнего тура чемпионата против "Колоса" (3:0).
Нападающий вышел на замену на 82-й минуте вместо Артема Беседина и не успел отличиться результативными действиями.
Ранее футболист
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