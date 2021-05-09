Ванат дебютировал за Динамо

Молодой талант из команды U-21 киевского "Динамо" Владислав Ванат дебютировал в УПЛ за основной состав клуба. Случилось это в матче последнего тура чемпионата против "Колоса" (3:0).

Нападающий вышел на замену на 82-й минуте вместо Артема Беседина и не успел отличиться результативными действиями.