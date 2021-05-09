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Шахтер сообщил Каштру, что контракт с ним не будет продлен

Премьер-лига
(1 голосов)

Донецкая команда нацелена на поиск нового тренера

Шахтер сообщил Каштру, что контракт с ним не будет продлен

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

Руководство донецкого "Шахтера" сообщило Луишу Каштру, что контракт с ним не будет продлен, и он покинет команду летом текущего года.

В клубе недовольны неудовлетворительными выступлениями команды в сезоне 2020/21. "Шахтер" не выиграл чемпионат впервые с 2016-го года.

В текущем сезоне дончане провели 26 матчей в УПЛ, выиграв 16 поединков, 6 раз сыграв вничью и проиграв 4 матча.

Ранее сообщалось, что новым тренером Шахтера станет Роберто Де Дзерби.

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В статье: Шахтер (Донецк) Луиш Каштру
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Источник:
maisfutebol.iol.pt

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Комментарии (3)
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аалекс ( Крым)
09.05.2021 в 19:43
Отработал не феерично, но и не провально. Перемены назрели, ждем нового тренера.
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+1
-3
Olegyurchak (Хмельницький )
09.05.2021 в 19:51
А что он не провалил?
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0
-1
aleks68
09.05.2021 в 20:37
какое тебе дело лапоть?не суй свой нос куда не просят.каштру нужно было гнать как минимум месяца два назад
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0
0


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