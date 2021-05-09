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Шахтер сообщил Каштру, что контракт с ним не будет продлен
Донецкая команда нацелена на поиск нового тренера
Фото: ФК Шахтер
Руководство донецкого "Шахтера" сообщило Луишу Каштру, что контракт с ним не будет продлен, и он покинет команду летом текущего года.
В клубе недовольны неудовлетворительными выступлениями команды в сезоне 2020/21. "Шахтер" не выиграл чемпионат впервые с 2016-го года.
В текущем сезоне дончане провели 26 матчей в УПЛ, выиграв 16 поединков, 6 раз сыграв вничью и проиграв 4 матча.
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Источник:maisfutebol.iol.pt
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Комментарии (3)
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аалекс ( Крым)
09.05.2021 в 19:43
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Olegyurchak (Хмельницький )
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