Шахтер сообщил Каштру, что контракт с ним не будет продлен

Руководство донецкого "Шахтера" сообщило Луишу Каштру, что контракт с ним не будет продлен, и он покинет команду летом текущего года.

В клубе недовольны неудовлетворительными выступлениями команды в сезоне 2020/21. "Шахтер" не выиграл чемпионат впервые с 2016-го года.

В текущем сезоне дончане провели 26 матчей в УПЛ, выиграв 16 поединков, 6 раз сыграв вничью и проиграв 4 матча.