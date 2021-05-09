  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "Очень счастлив, что я представлял такой клуб". Луиш Каштру попрощался с Шахтером
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Очень счастлив, что я представлял такой клуб". Луиш Каштру попрощался с Шахтером

Премьер-лига
(6 голосов)

Донецкий клуб получит нового тренера

"Очень счастлив, что я представлял такой клуб". Луиш Каштру попрощался с Шахтером

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

После матча против "Ингульца", в интервью телеканалу "Футбол", Луиш Каштру подтвердил, что покинет донецкий "Шахтер".

"Сейчас я хочу пожелать "Шахтеру" огромного счастья, побед, поздравить президента за смелость, так как он удерживает такой проект.

Это до свидания. До свидания с большими пожеланиями удачи для всех болельщиков, для всех, кто любит "Шахтер". Для меня большая честь быть его частью. Очень счастлив, что я представлял такой клуб", — заявил Каштру.

Португальский тренер руководил "Шахтером" на протяжении двух лет. За это время он выиграл золото УПЛ в прошлой кампании, а также доходил, до полуфинала ЛЕ.

Читайте такжеКаштру достиг отметки в 50 побед в Шахтере

Во главе "горняков" он провел 58 матчей в УПЛ, в которых добыл 42 победы. При нем было задействовано 36 игроков, среди которых немало молодежи.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Луиш Каштру
Оцените этот материал:
(6 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (9)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
09.05.2021 в 20:40
Каши не портил, но ожидалось большего. Спасибо и удачи в других клубах!
Ответить
0
0
friday13 (Івано-Франківськ)
09.05.2021 в 20:32
каштру - не рівень шахтаря. він багато говорив про перебудову і про відсутність стабільності. проте ці речі не виникли вчора. каштру мав два роки щоб плавніше пройти цей етап. не впорався. з іншого боку лідери сильно здали цього сезону, а молоді гравці без прогресу. додо, тете і соломон вже продають себе, а решту як сіра маса виглядають. сподіваюсь, це через каштру, а не через відсутність таланту. поки що не впевнений, що вони в наступному сезоні складуть конкуренцію динамо. новий тренер буде у дуже складній ситуації. наврядче хтось серйозний візьметься за таку роботу, молжливо срна, скрипник або європейський нижче середнього. думаю, переговори з де дзербі - це просто омана, щоб підняти шум і увагу привернути. солідні клуби, яким шахтар себе вважає, ніколи не ведуть переговори відкрито. побачимо, як воно буде.
Ответить
0
0
2.dc (Николаев)
09.05.2021 в 19:57
Cпасибо Тренер, и пока. Вроде и вспомнить есть что, много было и хорошего, и даже очень хорошего тоже, но - как говорил товарищ Штирлиц - запоминается последнее ...
Ответить
+2
0
Olegyurchak (Хмельницький )
09.05.2021 в 19:54
Прощавай, лузер.
Ответить
+1
-4
avatar
Американец 2000
09.05.2021 в 19:47
Очень хороший тренер !Его победы над Реалом , думаю никто никогда не повторит !Если бы его не подставили такие глисты как Тайсон - думаю не было бы такого провала ! Да ещё и Срна там подсиживает и подлянки мелкие устраивает (((((Удачи тебе Каштру ! Спасибо за всё !
Ответить
+1
-2
ZeeZoo (Кривой Рог)
09.05.2021 в 19:57
Тайсон лучший легионер в истории Украины. Точка. Последние 1,5 года его пребывания в ШД — это бок Палкина. А мистер, на то он и мистер, должен был отдать позицию Соломону
Ответить
+2
-1
ZeeZoo (Кривой Рог)
09.05.2021 в 19:42
При любых раскладах спасибо! Хороший тренер для команд ю-20Больше и сказать то нексуй
Ответить
+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
09.05.2021 в 19:36
ниачёмыш
Ответить
+2
-5
ts0y (Чернигов)
09.05.2021 в 19:28
Спасибо ТРЕНЕР! Даже сложно сказать, кто больше сделал для чемпионства Динамо, Луческу или Каштру)
Ответить
+4
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...