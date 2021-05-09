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"Очень счастлив, что я представлял такой клуб". Луиш Каштру попрощался с Шахтером
Донецкий клуб получит нового тренера
Фото: ФК Шахтер
После матча против "Ингульца", в интервью телеканалу "Футбол", Луиш Каштру подтвердил, что покинет донецкий "Шахтер".
"Сейчас я хочу пожелать "Шахтеру" огромного счастья, побед, поздравить президента за смелость, так как он удерживает такой проект.
Это до свидания. До свидания с большими пожеланиями удачи для всех болельщиков, для всех, кто любит "Шахтер". Для меня большая честь быть его частью. Очень счастлив, что я представлял такой клуб", — заявил Каштру.
Португальский тренер руководил "Шахтером" на протяжении двух лет. За это время он выиграл золото УПЛ в прошлой кампании, а также доходил, до полуфинала ЛЕ.
Во главе "горняков" он провел 58 матчей в УПЛ, в которых добыл 42 победы. При нем было задействовано 36 игроков, среди которых немало молодежи.
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