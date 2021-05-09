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Маркевич - после разгрома Десны: Второй тайм меня не удивил

Премьер-лига
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Тренер очень рад победе своей команды

Маркевич - после разгрома Десны: Второй тайм меня не удивил

Фото: ФК Мариуполь

Новина українською

Наставник "Мариуполя" Остап Маркевич поделился впечатлениями после матча 26-го тура УПЛ с "Десной" (4:1):

– Второй тайм в исполнении нашей команды меня не удивил. Если проанализировать, то в каждой игре мы показывали хороший футбол. Для того, чтобы наши молодые ребята получили правильную психологию и уверенность, им нужно время. Я об этом, наверное, после каждой игры говорил. Но ничего не менялось. Возможно, сейчас этот процесс начался. С каждой игрой у ребят укрепляется психология и появляется характер. Это нормальный процесс.

– Остап Миронович, команда провела два разных тайма. Что Вы сделали в перерыве, что ваша команда так преобразилась?
– Пусть это будет нашим маленьким секретом. Есть определенные вещи, которые влияют на команду. Есть определенные приемы, которым я научился у своего отца и у других очень хороших и уважаемых тренеров.

– Как Вы можете оценить этот сезон?
– Он получился таким нестабильным, как и наша молодежь. Молодым людям свойственны поиск себя и какие-то колебания. Редко у кого уже в таком возрасте есть стабильные характер и психология. Плюс почти все игры мы играли на выезде. Одно дело, если бы мы жили в центре Украины, и до каждого города можно было бы добраться за 2-3 часа. Но мы живем в Мариуполе, который является крайней точкой нашей большой страны. Выезжать отсюда на каждый выезд было непросто. Но я в этом никогда не искал оправданий и футболистам всегда говорил не обращать на это внимание. Эти трудности нас закалили и объединили. Мы стали сильнее как коллектив. Думаю, в следующем сезоне будет совсем иная картина. Все эти моменты накладываются один на другой и через призму этих факторов необходимо анализировать сезон.

– Как будет проходить подготовка к новому сезону?
– 15-го июня мы собираемся. Сейчас идет поиск места для проведения сбора. От этого мы уже будем отталкиваться при планировании подготовки.

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В статье: ФК Мариуполь Десна (Чернигов) Остап Маркевич
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Источник:
ФК Мариуполь

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