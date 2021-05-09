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Рябоконь: Сложно сказать, что произошло. Было два разных тайма

Премьер-лига
(1 голосов)

Тренер не понимает, почему игра сложилась подобным образом

Рябоконь: Сложно сказать, что произошло. Было два разных тайма

FC Zorya Luhansk

Новина українською

Коуч "Десны" Александр Рябоконь прокомментировал разгромное поражение команды в матче против "Мариуполя" (1:4):

"Сложно сказать, что произошло. Было два разных тайма. В первом тайме полностью контролировали ситуацию, владели территорией. А второй тайм полностью провалили. Сложно сказать, почему. В ситуации, когда мы должны были сыграть свою лучшую игру, мы провели худший матч. Полностью провалили, к сожалению, концовку чемпионата. В предыдущих двух играх на характере вырывали ничьи. Сегодня имели все шансы довести игру до победы, но провалили второй тайм. Даже некого винить, кроме самого себя. То, как команда выглядела во втором тайме, вина тренера. Тут двух мнений быть не может. Что произошло во втором тайме? Не могу сказать. Пропустили первый мяч, потом удаление, нелепый второй мяч.

Удаление Домбровского? Я еще не смотрел этот эпизод. Была простейшая ситуация. Не знаю. Был фол или не был. Со стороны, как мне показалось, этот эпизод не тянул на красную карточку".

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В статье: ФК Мариуполь Десна (Чернигов) Александр Рябоконь
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Источник:
ФК Маріуполь

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Комментарии (4)
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Yurget (Чернигов)
09.05.2021 в 22:14
А может им зарплату 3 месяца не платят? Была-бы хорошая отмазка. Но путиноприклоненное руковдство на протяжение всего сезона обеспечивало положительный имидж на "футболах" - диссонанс((( Все сходится на тотализаторах...
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Bogdan36 (Kiev)
09.05.2021 в 21:35
Я вообще не понимаю, что происходит.Не только в этой игре, а в целом с командой.После первого круга, у "Десны" в 13 играх набрано 23 очка, чистое третье место и три очка отрыва от идущей на 4 месте "Зари".Во втором круге набрано каких-то жалких 15 очков.Что случилось?!(
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Dimka26 (Чернигов)
09.05.2021 в 21:24
Дмитрич, тебя подставили свои игроки. Это читается не первый матч.
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vgolovan (полтава)
09.05.2021 в 21:15
молодец если не понимает что случилось-пора уходить -игру спланировано сдали
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