Назовите лучших бомбардиров Чемпионата Украины по сезонам. КВИЗ

Чемпионат 2020/21 в УПЛ завершился. Лучшим бомбардиром чемпионата впервые в истории стал представитель "Ворсклы". Хороший повод вспомнить всех футболистов, кто забивал больше всего голов в течение каждого сезона в высшем украинском дивизионе.

Итак, за пять минут вам нужно указать всех лучших бомбардиров Чемпионата Украины за каждый сезон, начиная с 1992 и заканчивая сезоном 2020/21. В левой колонке вы найдете подсказку - сезон, клуб, за который выступал игрок, и количество мячей. Если в какой-то из чемпионатов два футболиста забивали одинаковое количество голов, мы учитывали того, который при этом сыграл меньшее количество матчей. Вписывать нужно только фамилия, ответы принимаются как на украинском, так и русском языках.