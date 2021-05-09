Миколенко о матче с Колосом: Сильный ветер, сухое поле и игра в два часа дня

Защитник киевского "Динамо" Миколенко прокомментировал победу над "Колосом" в матче последнего тура УПЛ. Виталий забил 3-й мяч "бело-синих" в этом поединке.

- Конечно, приятно, что болельщики признали меня лучшим. Апрель был очень важным месяцем для команды. Считаю, лучшими были все.

- Показалось, что сегодня "Динамо" просто не заметило своего соперника, это так?

- В первом тайме небольшие проблемы возникали, учитывая, что был сильный ветер, сухое поле и мы играли непривычно рано – в два часа дня. Но хорошо, что мы забили гол "в раздевалку", и во втором тайме уже стало легче. Рад, что мы победили и подтвердили свое чемпионство.

- Ваш гол – это украшение всего матча?

- Не стал бы так говорить, Денис Гармаш также хорошо забил после здорово разыгранной комбинации. Все были задействованы в этой атаке, а когда Гармаш забивает, мы вдвойне радуемся. И Коля Шапаренко прекрасно пробил штрафной удар, ну и мой гол тоже красивый получился (улыбается).

- Кроме основной команды, чемпионами также стал молодежный состав, говорит ли это о том, что молодежь быстро прогрессирует?

- Конечно. В свое время я также играл за дубль, мы с ребятами выигрывали чемпионат, а теперь играем в первой команде. Надеюсь, как можно больше футболистов из молодежного состава пополнят ряды основы.