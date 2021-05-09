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Миколенко о матче с Колосом: Сильный ветер, сухое поле и игра в два часа дня
Защитник "бело-синих" подвел итоги победы над "Колосом"
фото - ФК "Динамо" Київ
Защитник киевского "Динамо" Миколенко прокомментировал
- Конечно, приятно, что болельщики признали меня лучшим. Апрель был очень важным месяцем для команды. Считаю, лучшими были все.
- Показалось, что сегодня "Динамо" просто не заметило своего соперника, это так?
- В первом тайме небольшие проблемы возникали, учитывая, что был сильный ветер, сухое поле и мы играли непривычно рано – в два часа дня. Но хорошо, что мы забили гол "в раздевалку", и во втором тайме уже стало легче. Рад, что мы победили и подтвердили свое чемпионство.
- Ваш гол – это украшение всего матча?
- Не стал бы так говорить, Денис Гармаш также хорошо забил после здорово разыгранной комбинации. Все были задействованы в этой атаке, а когда Гармаш забивает, мы вдвойне радуемся. И Коля Шапаренко прекрасно пробил штрафной удар, ну и мой гол тоже красивый получился (улыбается).
- Кроме основной команды, чемпионами также стал молодежный состав, говорит ли это о том, что молодежь быстро прогрессирует?
- Конечно. В свое время я также играл за дубль, мы с ребятами выигрывали чемпионат, а теперь играем в первой команде. Надеюсь, как можно больше футболистов из молодежного состава пополнят ряды основы.
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