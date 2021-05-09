Мягкое наказание для Попова и Золотова, дебют Анастасии Романюк. О судействе матчей последнего тура УПЛ

Судейский эксперт, экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар проанализировал судейство последнего тура чемпионата Украины.

Больше всего внимания было выделено новичкам – Александру Соловьяну, Геннадию Серпутько и Анастасии Романюк. Относительно последней есть особые замечания в плане недоверия ей со стороны Комитета арбитров УАФ. Анастасия была признана лучшей рефери прошлогодней Первой лиги, однако за целый сезон получила лишь одно-единственное назначение (как арбитр в поле) на матч УПЛ. Низкий уровень доверия и поощрения.

- В списке Комитета арбитров числятся немало рефери, но регулярные назначения на поединки элитного дивизиона получают не все, - говорит Мирослав Ступар. - И вот в последнем туре, где турнирный вес имели только два поединка, Комитет доверился сразу трем новичкам.

Все провели матчи по-разному, но объединяет их то, что никто из новичков не испортил картину футбола. Однако и ярко проявить себя не удалось. Отмечу Анастасию Романюк ("Львов" - "Олимпик"), которая не мешала игре. Ее заслуга в том, что она позволяла командам вести борьбу, а команды, в свою очередь, не проявляли чрезмерной грубости.

Есть вопросы по падению Тейшейры на 72-й минуте матча – такое падение не могло произойти без контакта с защитником. Очень тонкий момент, с которым легче было бы разобраться с помощью ВАР. Но ВАРа не было, поэтому в динамике Анастасия не увидела контакта защитника "Львова" с ногой Тейшейры. Это должен был быть одиннадцатиметровый удар, - заявил Мирослав Ступар.