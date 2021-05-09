Ахметов: Побеждаем Реал, Каштру – великий. Проиграли Агробизнесу - не великий

Президент донецкого "Шахтера" Ринат Ахметов подвел итоги сезона 2020/21 для "горняков".

– Произошло то, что мы не стали чемпионами Украины. И очень хорошо, что впервые за 5 лет. Это говорит о том, что 4 года "Шахтер" выигрывал золотые медали чемпионата Украины. Думаю, за эти 5 лет мы проделали очень хорошую, качественную работу. В этом году я ожидал, что мы не выиграем чемпионат.

- В какой момент вы это почувствовали?

– Когда закончили чемпионат, мы сидели с друзьями. Я сказал: "Думаю, следующий чемпионат мы не выиграем". Они думали, что я шучу. Но я, кстати, не шутил. Интуиция такая была. Когда пришел Мирча в "Динамо", наоборот думал, что это поможет нам стать чемпионами. Подумал, что футболисты разозлятся и будут по-другому относиться, и мы выиграем чемпионат. Мы играли плохо и заслуженно проиграли чемпионат. "Динамо" играло очень хорошо и заслуженно выиграло чемпионат.

- Контракт с Каштру продлеваться будет или нет?

– С Каштру был подписан контракт на 2 года. Новый контракт не предложили. Но клуб сиротой не будет. Тренировать клуб вы не будете. И я не буду. Его тренировать придет очень качественный и сильный тренер, в которого мы поверим. Каштру проделал очень хорошую работу. В этом "Шахтере" он раскрыл очень много молодых игроков. Их имена будут надолго связаны с "Шахтером". Он всегда будет в наших сердцах, потому что вышел из сложнейшей группы. Вспомните, у нас были прекрасные составы. Но только появляется а-ля "Реал" – 0:4 проигрывали. 30-я минута, а счет уже на табло.

- В ЛЧ было и два крупных поражения от "Боруссии" М. Почему были с командой эти качели?

– Мы обыграли "Реал". Был ковид, у нас многие футболисты не играли. Поставили молодежь, а она сотворила чудо. Вышла игра на равных по качеству, контролю мяча. Комбинационный, атакующий футбол на чужом поле. После первого тайма вели 3:0.

Потом матч с "Интером", ставит ту же молодежь, опять не проигрывает. Потом с "Боруссией". Молодежь может очень крупно выиграть, может очень крупно и проиграть. Мы проиграли. И это плохо. С "Боруссией" мы показали, что были очень плохо готовыми.

Мы проиграли 0:10 "Боруссии", а потом матч с "Реалом". И мы по игре обыгрываем 2:0. Еврокубки решаются с "Интером". Мы едем туда и не проигрываем. И мы говорим, что Каштру – великий. Проиграли "Агробизнесу" – Каштру не великий. Это несправедливо.

Если мы выигрываем, это заслуга всех, в том числе, и тренера, а когда мы проигрываем, то во всем виноват тренер. Я категорически против, чтобы мы так говорили. Я считаю, если мы проиграли, то во всем виноват я, а если мы выиграли – это заслуга всех.

Значит, мы что-то не увидели. Значит, мы что-то недосмотрели. И я – прежде всего. Поэтому тысячи извинений перед болельщиками. Я считаю, что мы сделаем все для того, чтобы в будущем радовать своих болельщиков яркой, красивой, содержательной игрой. И самое главное – победной игрой.

- То есть, вы берете всю ответственность за этот сезон на себя?

– А как же? А когда я не брал ответственность на себя? Я уже 25 лет – 11 октября будет 25 лет – говорю, что если мы выигрываем, это заслуга всех, если проигрываем, прежде всего, виноват я.

Я не могу пообещать, что мы выиграем следующее чемпионство, но я могу пообещать, что мы будем для этого все делать, – сказал Ахметов.