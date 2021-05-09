  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ахметов: Побеждаем Реал, Каштру – великий. Проиграли Агробизнесу - не великий
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ахметов: Побеждаем Реал, Каштру – великий. Проиграли Агробизнесу - не великий

Премьер-лига
(1 голосов)

Президент "горняков" прокомментировал результаты сезона

Ахметов: Побеждаем Реал, Каштру – великий. Проиграли Агробизнесу - не великий

Новина українською

Президент донецкого "Шахтера" Ринат Ахметов подвел итоги сезона 2020/21 для "горняков".

– Произошло то, что мы не стали чемпионами Украины. И очень хорошо, что впервые за 5 лет. Это говорит о том, что 4 года "Шахтер" выигрывал золотые медали чемпионата Украины. Думаю, за эти 5 лет мы проделали очень хорошую, качественную работу. В этом году я ожидал, что мы не выиграем чемпионат.

- В какой момент вы это почувствовали?

– Когда закончили чемпионат, мы сидели с друзьями. Я сказал: "Думаю, следующий чемпионат мы не выиграем". Они думали, что я шучу. Но я, кстати, не шутил. Интуиция такая была. Когда пришел Мирча в "Динамо", наоборот думал, что это поможет нам стать чемпионами. Подумал, что футболисты разозлятся и будут по-другому относиться, и мы выиграем чемпионат. Мы играли плохо и заслуженно проиграли чемпионат. "Динамо" играло очень хорошо и заслуженно выиграло чемпионат.

- Контракт с Каштру продлеваться будет или нет?

– С Каштру был подписан контракт на 2 года. Новый контракт не предложили. Но клуб сиротой не будет. Тренировать клуб вы не будете. И я не буду. Его тренировать придет очень качественный и сильный тренер, в которого мы поверим. Каштру проделал очень хорошую работу. В этом "Шахтере" он раскрыл очень много молодых игроков. Их имена будут надолго связаны с "Шахтером". Он всегда будет в наших сердцах, потому что вышел из сложнейшей группы. Вспомните, у нас были прекрасные составы. Но только появляется а-ля "Реал" – 0:4 проигрывали. 30-я минута, а счет уже на табло.

- В ЛЧ было и два крупных поражения от "Боруссии" М. Почему были с командой эти качели?

– Мы обыграли "Реал". Был ковид, у нас многие футболисты не играли. Поставили молодежь, а она сотворила чудо. Вышла игра на равных по качеству, контролю мяча. Комбинационный, атакующий футбол на чужом поле. После первого тайма вели 3:0.

Потом матч с "Интером", ставит ту же молодежь, опять не проигрывает. Потом с "Боруссией". Молодежь может очень крупно выиграть, может очень крупно и проиграть. Мы проиграли. И это плохо. С "Боруссией" мы показали, что были очень плохо готовыми.

Мы проиграли 0:10 "Боруссии", а потом матч с "Реалом". И мы по игре обыгрываем 2:0. Еврокубки решаются с "Интером". Мы едем туда и не проигрываем. И мы говорим, что Каштру – великий. Проиграли "Агробизнесу" – Каштру не великий. Это несправедливо.

Если мы выигрываем, это заслуга всех, в том числе, и тренера, а когда мы проигрываем, то во всем виноват тренер. Я категорически против, чтобы мы так говорили. Я считаю, если мы проиграли, то во всем виноват я, а если мы выиграли – это заслуга всех.

Значит, мы что-то не увидели. Значит, мы что-то недосмотрели. И я – прежде всего. Поэтому тысячи извинений перед болельщиками. Я считаю, что мы сделаем все для того, чтобы в будущем радовать своих болельщиков яркой, красивой, содержательной игрой. И самое главное – победной игрой.

- То есть, вы берете всю ответственность за этот сезон на себя?

– А как же? А когда я не брал ответственность на себя? Я уже 25 лет – 11 октября будет 25 лет – говорю, что если мы выигрываем, это заслуга всех, если проигрываем, прежде всего, виноват я.

Я не могу пообещать, что мы выиграем следующее чемпионство, но я могу пообещать, что мы будем для этого все делать, – сказал Ахметов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ринат Ахметов Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Великий Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (8)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
rodipyt (Україна)
09.05.2021 в 23:56
Кажу, що я за чесну конкуренцію - великий. Підриваю минулого президента клубу на стадіоні, закриваю АЕС із собівартістю електроенергії по 60 коп, або десь там і впарюю свою зелену за декілька гривень і потім красіво живу в УПЛ - не великий. Дядь, іди цю дичину впарюй десь на росії, там піпл схаває.
Ответить
0
0
velo1925 (Kharkiv)
09.05.2021 в 23:53
Сцикля рыжая ответственность она брала, донбасс гудок никто не забыл
Ответить
+1
0
rodipyt (Україна)
09.05.2021 в 23:58
Так званий прєдводітєль заводських страйків на Донбасі. Однією рукою я з вами, а іншою рукою створюю сіру зону з так званих республік, але Маріуполь не чіпайте, бо порт потрібен. Да, Рінат?
Ответить
0
0
batkomaxno555 (Никополь)
09.05.2021 в 23:15
Ответить
0
0
efim423 (odessa)
09.05.2021 в 23:13
побеждать реал нужно минимум в четверть финале ЛЧ . А кто этот реал не побеждал , тем более он был полуразобраный и не мотивирован , так у игроков было шапкозакидельское настроение .
Ответить
0
-1
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
09.05.2021 в 23:04
Такова доля тренера...
Ответить
0
0
avatar
ПетроФ (Луцьк)
09.05.2021 в 23:05
головне щоб не повторив долю Брагіна
Ответить
0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
09.05.2021 в 23:19
такова дуля тренеру!
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...