Итальянский журналист: Де Дзерби подпишет контракт с Шахтером до 2023 года

Авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо сообщает, что главный тренер "Сассуоло" Роберто Де Дзерби в ближайшее время возглавит донецкий "Шахтер".

"Горняки" находятся на завершающей стадии переговоров с наставником. 41-летний Де Дзерби подпишет контракт с "Шахтером" до 2023-го года. Специалист будет получать зарплату около 2 млн евро - такую информацию предоставляет издание GdS.

Источник также информирует, что "Фиорентина" переключила свое внимание на Дженнаро Гаттузо и активно ведет переговоры с тренером "Наполи".

Напомним, сегодня Луиш Каштру попрощался с "Шахтером" и покинул клуб.