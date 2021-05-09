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Итальянский журналист: Де Дзерби подпишет контракт с Шахтером до 2023 года

Премьер-лига
(1 голосов)

Зарплата составит 2 млн

Итальянский журналист: Де Дзерби подпишет контракт с Шахтером до 2023 года

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо сообщает, что главный тренер "Сассуоло" Роберто Де Дзерби в ближайшее время возглавит донецкий "Шахтер".

"Горняки" находятся на завершающей стадии переговоров с наставником. 41-летний Де Дзерби подпишет контракт с "Шахтером" до 2023-го года. Специалист будет получать зарплату около 2 млн евро - такую информацию предоставляет издание GdS.

Источник также информирует, что "Фиорентина" переключила свое внимание на Дженнаро Гаттузо и активно ведет переговоры с тренером "Наполи".

Напомним, сегодня Луиш Каштру попрощался с "Шахтером" и покинул клуб.

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В статье: Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
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Источник:
Fabrizio Romano

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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
09.05.2021 в 23:47
Приключение итальянца скоро увидим))
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