Каштру: Нужна большая смелость, чтобы создавать 15 молодых игроков для Шахтера

Уже бывший главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру подвел итоги своей работы на посту наставника "горняков".

– Если оценивать по 10-балльной системе, какую оценку вы сами поставили бы "Шахтеру"?

– Чтобы оценить сезон, его нужно отразить и обдумать полностью. Давать какие-либо баллы в виде оценки сезону, не объясняя, почему так, не было бы смысла. В зависимости от всего того, что с нами произошло… В прошлом году мы играли с Пятовым, Исмаили, Тайсоном, Мораесом, Марлосом, Коваленко, Степаненко. Если сказать о том, что в этом году мы останемся без многих игроков, с огромным количеством положительных случаев коронавируса, я бы дал, наверное, восемь. А прошлый год оценил бы в десять: очень хороший сезон, с полуфиналом Лиги Европы. Нет, даже девять – не десять. А этот сезон – на семь-восемь, в зависимости от тех сложностей, что были. Этот сезон был намного-намного сложнее, чтобы управлять, требовал намного больше от меня, чем прошлый, когда мы побеждали. Сложность этого сезона вообще нельзя сравнить с прошлым сезоном.



– Что в Украине вам запомнилось больше всего, если не брать во внимание футбол?

– То, как меня всегда уважали. Действительно запомнилось. Это принцип жизни, наверное, самое главное слово для меня – уважение. Я уважаю абсолютно всех людей вокруг себя и стараюсь всегда понять. И все те люди, которых я чувствовал вокруг себя, они тоже меня уважали, по крайней мере мне так казалось. Наверное, это мне больше всего запомнилось, и это то, что я больше всего ценю. Я очень ценю вашу культуру. Очень интересно, как я жил здесь изо дня в день, и мне многое ваше нравится. Для меня эти два аспекта были очень приятны – то, как украинцы в принципе живут, и то, как уважительно к нам относятся. Даже в самые сложные моменты, знаете? Чаще всего люди становятся очень агрессивными, злыми. Да, я прочувствовал пару раз – один или двое человек теряли этот баланс. Но большинство людей были правдивыми, искренними. Говоря это, я хочу поблагодарить всех, всю прессу, за то, как вы всегда ко мне относились, даже в самые сложные моменты. У вас всегда была возможность правильно оценить ситуацию, и вы не были такими сырыми и жестокими, как иногда бывает. Спасибо всем.

– Это был последний ваш матч ? Вы уходите?

– Да. Моя последняя игра. Признаюсь вам: иногда во время прощания мы остаемся с каким-то послевкусием, что можно было бы сделать что-то еще. Ничего такого не осталось, по крайней мере у меня. Моя работа, и я всегда отдавал себе в этом отчет, строится не только на результатах. Несмотря на то что мир футбола привык смотреть только на цифры, на результаты, я знал, что есть и другие цели, к которым нужно идти. Я понимал, что в один день я могу заплатить очень дорогой счет по результатам, но мне нужно было идти по этому пути. И сегодня, когда я смотрел на поле, я не видел Бондаря, потому что он, к сожалению, травмирован. Но я видел в воротах Трубина, на поле Додо, Витао, Корниенко, Маркоса Антонио, Судакова, видел Вьюнника, Фернандо, Тете, Соломона… Если я вас спрошу, а три-четыре года назад сколько молодых ребят было в команде? Наверное, искренне и корректно вы мне ответили бы, что не так много. Это была одна из моих задач – строить будущее для "Шахтера". У "Шахтера" есть будущее, по крайней мере эта стройка начата. Некоторые скажут: но ваша работа осталась на полпути. Кто-то компетентный продолжит ее. Я уверен, что господин президент продолжит этот проект наилучшим образом. Но, как я вам и сказал, моя работа строилась не только на результатах. И строилось это среди пандемии, сложных травм, как у Мораеса, Исмы, и с уходом Тайсона. Если три-четыре года назад игрокам было по 27–28 лет, то сегодня им 31–32 года. Это нормально, переход поколений. А, я еще забыл Мудрика, Сиприано… Мы смотрим и думаем: 14–15 молодых ребят сейчас в команде "Шахтер". У всех была возможность поиграть и развиваться. Признаюсь, это огромнейший труд, сложный, непростой. Я надеюсь, что "Шахтер" сможет идти своим путем, а эти ребята станут футбольными звездами – они сейчас на ранней стадии своей карьеры. Тем не менее мы продолжали выигрывать: 1/8 финала Лиги Европы, квалифицировались в Лигу чемпионов на следующий сезон. Знаю, что это далеко не все, чего хотели наши болельщики. Но одно я могу сказать им: мы отдавались полностью, каждый из нас старался давать наилучшее. И скажу прямо: мы делали это очень смело. Нужна очень большая смелость, чтобы делать это – создавать 14–15 молодых игроков для будущего "Шахтера".