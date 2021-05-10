Лавриненко: Сичинава и Балан покидают Ингулец, у них есть предложения

Главный тренер "Ингульца" Сергей Лавриненко после поединка против "Шахтера" рассказал о кадровых переменах в команде.

– Над процессом селекции мы сейчас работаем. В ближайшие два дня у меня состоится разговор с президентом. Уже на этой неделе, после того как была решена задача по сохранению места в Премьер-лиге, мы обозначили, с кем хотим остаться.

Сегодня могу с уверенностью сказать, что мы переподписали контракты четырех футболистов: Бартулович, Павлов, Козак и Плохотнюк. Они однозначно начнут с нами новый чемпионат. По остальным ребятам еще есть вопросы.

Есть вопросы по арендованным, потому что они нам не принадлежат, – поедут в свои клубы, там будут принимать решение. Я бы хотел сказать всем ребятам, и которые уходят, и арендованным, большое спасибо. Они действительно нам помогли. Денис Васин в трех крайних играх сыграл – мы взяли девять очков. Каждому футболисту отдельно хотелось бы пожелать всего только самого хорошего.

– Какие позиции вы хотели бы усилить летом? Какой характер трансферной кампании вас ждет? Будете обращать внимание на арендованных, на свободных агентов, на легионеров?

– В принципе, любые варианты будем рассматривать. В первую очередь есть футболисты, которые от нас уйдут, – Сичинава и Балан. Сегодня мы однозначно не можем их удержать. У них есть предложения. На их позиции мы будем искать достойную замену.

По крайней мере постараемся сделать все для того, чтобы на каждом игровом месте была максимальная конкуренция. В каждой линии должно быть так, чтобы человек дышал в спину своему партнеру, заставлял его максимально работать. Тогда будет прогресс.

Когда игрок знает, что у него за спиной никого нет, никто не составляет конкуренцию, рано или поздно начинается регресс, и он теряет даже то, что умеет. Нужно, чтобы постоянно была стрессовая ситуация в игровом плане, чтобы футболисты как можно лучше развивались, – рассказал Лавриненко.