Ахметов: Надо, чтобы братья Суркисы в следующем сезоне поздравляли меня с чемпионством

Президент донецкого "Шахтера" Ринат Ахметов поделился мыслями насчет работы Мирчи Луческу в киевском "Динамо".

– Вы были с Мирчей близкими друзьями. Как вы восприняли его приход в "Динамо"?

– Это его выбор. Это его право. Контракт у него закончился? Закончился. Мы новый контракт не предложили? Не предложили. Он готов был оставаться? Готов был оставаться. Мы выбрали немножко другой путь. Сказать, что я принял тогда неправильное решение, что менеджмент там, кто-то меня сбил с толку – это вообще неправильно. Как можно считать? Мы приняли решение, пригласили Паулу Фонсеку и выиграли три чемпионата подряд. Мы все выиграли. И с большим-большим отрывом.

– А вы общаетесь с Мирчей Луческу?

– Нет, с Мирчей я давно не общался. Вы понимаете, братья Суркисы четыре года не выигрывали. До этого там два года выиграли, а пять лет до этого опять не выигрывали. Тяжело психологически. И их понять можно и нужно. И их уважать есть за что, потому что все-таки ребята не сдаются, сражаются, ставят перед собой амбициозные цели и в качественных руках несут гордое имя киевского "Динамо". Для национального чемпионата это очень здорово, что у них именно чемпионские амбиции. Что если серебро – они расстроены. Год, два, три, пять – неважно. Они расстроены. Они недовольны этим. Они всегда перед собой ставят только чемпионские амбиции. Точно так же и мы. Не успел матч закончиться – я ему позвонил, поздравил.



– Что вы пожелали Игорю Суркису?

– Что я могу ему пожелать? Я могу ему пожелать, чтобы следующий чемпионат они проиграли, а мы выиграли. Что я могу ему пожелать? Точно так он мне желает. Это я шучу, конечно. Мы должны все сделать для того, чтобы в следующем году братья поздравляли меня с чемпионством. Но за этим стоит огромный труд. Это нелегко и непросто. Мы будем бороться. От борьбы мы не откажемся, от этого труда мы не откажемся. У нас очень сильная команда, я имею в виду весь клуб. Очень профессиональный, очень сильный, во главе с Сергеем Палкиным, поэтому им огромнейшее спасибо. И я уверен, что у нас очень хороший, амбициозный клуб. Поэтому болельщикам переживать не нужно. И самое главное – все, что мы делаем, мы делаем для них. Потому что я считаю, что наши болельщики – самые лучшие. И тысячу извинений за такой сезон. Тысячу извинений за то, что мы доставили, может быть, какие-то неприятные минуты, но без поражений не бывает побед.