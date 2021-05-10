  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ахметов: Надо, чтобы братья Суркисы в следующем сезоне поздравляли меня с чемпионством
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ахметов: Надо, чтобы братья Суркисы в следующем сезоне поздравляли меня с чемпионством

Премьер-лига
(1 голосов)

Президент "горняков" также прокомментировал назначение Мирчи в "Динамо"

Ахметов: Надо, чтобы братья Суркисы в следующем сезоне поздравляли меня с чемпионством

ФК "Шахтер"

Новина українською

Президент донецкого "Шахтера" Ринат Ахметов поделился мыслями насчет работы Мирчи Луческу в киевском "Динамо".

– Вы были с Мирчей близкими друзьями. Как вы восприняли его приход в "Динамо"?

– Это его выбор. Это его право. Контракт у него закончился? Закончился. Мы новый контракт не предложили? Не предложили. Он готов был оставаться? Готов был оставаться. Мы выбрали немножко другой путь. Сказать, что я принял тогда неправильное решение, что менеджмент там, кто-то меня сбил с толку – это вообще неправильно. Как можно считать? Мы приняли решение, пригласили Паулу Фонсеку и выиграли три чемпионата подряд. Мы все выиграли. И с большим-большим отрывом.

– А вы общаетесь с Мирчей Луческу?

– Нет, с Мирчей я давно не общался. Вы понимаете, братья Суркисы четыре года не выигрывали. До этого там два года выиграли, а пять лет до этого опять не выигрывали. Тяжело психологически. И их понять можно и нужно. И их уважать есть за что, потому что все-таки ребята не сдаются, сражаются, ставят перед собой амбициозные цели и в качественных руках несут гордое имя киевского "Динамо". Для национального чемпионата это очень здорово, что у них именно чемпионские амбиции. Что если серебро – они расстроены. Год, два, три, пять – неважно. Они расстроены. Они недовольны этим. Они всегда перед собой ставят только чемпионские амбиции. Точно так же и мы. Не успел матч закончиться – я ему позвонил, поздравил.

– Что вы пожелали Игорю Суркису?

– Что я могу ему пожелать? Я могу ему пожелать, чтобы следующий чемпионат они проиграли, а мы выиграли. Что я могу ему пожелать? Точно так он мне желает. Это я шучу, конечно. Мы должны все сделать для того, чтобы в следующем году братья поздравляли меня с чемпионством. Но за этим стоит огромный труд. Это нелегко и непросто. Мы будем бороться. От борьбы мы не откажемся, от этого труда мы не откажемся. У нас очень сильная команда, я имею в виду весь клуб. Очень профессиональный, очень сильный, во главе с Сергеем Палкиным, поэтому им огромнейшее спасибо. И я уверен, что у нас очень хороший, амбициозный клуб. Поэтому болельщикам переживать не нужно. И самое главное – все, что мы делаем, мы делаем для них. Потому что я считаю, что наши болельщики – самые лучшие. И тысячу извинений за такой сезон. Тысячу извинений за то, что мы доставили, может быть, какие-то неприятные минуты, но без поражений не бывает побед.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирча Луческу Игорь Суркис Ринат Ахметов Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Ди (Киев)
10.05.2021 в 01:11
Поживем, увидим. Но думаю, если Луческу останется главным, вряд ли шахта будет чемпионом.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...