Тренер Руха: Ничья с Днепром-1 была закономерным результатом

Главный тренер "Руха" Иван Федык прокомментировал ничью с "Днепром-1" (1:1) в 26-м туре УПЛ.

- Ничья сегодня (9 мая - прим.) была закономерным результатом, потому что играли две равные команды. Ребята молодцы, что проявили характер и чувствовалось, что мы сравним счет и все будет хорошо, поэтому меня это не удивило. Еще раз спасибо ребятам и за сезон, и за эту игру.

- Если говорить о следующем сезоне, то планы уже на него строите. Будете претендовать на более высокое место в турнирной таблице?

- Пока никто не может сказать, на что мы будем претендовать, ведь много было команд, которые задышали на высокие места и ничего у них не получалось. Мы будем просто спокойно готовиться к следующему сезону", - сказал Федык.