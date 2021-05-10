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СМИ: Лидер Mиная может перейти в Колос
Нуриев может покинуть закарпатский клуб в статусе свободного агента
Фото: ФК Минай
Закарпатская команда после вылета из УПЛ может лишиться нескольких своих футболистов.
Полузащитник "Mиная" Анатолий Нуриев, хотя и продлил в апреле контракт с клубом до 30 июня 2022 года, однако в новом соглашении прописано, что в случае вылета закарпатской команды из Премьер-лиги, он получит статус свободного агента. Об этом сообщает Meta-ratings.
Поскольку "Минай" покинул элитный дивизион, Нуриев при желании может продолжить карьеру в другой команде.
По информации источника, интерес к лидеру "Миная" проявляет ковалевский "Колос", которому необходимо усилиться перед выступлением в еврокубках.
Отметим, что в нынешнем сезоне Анатолий Нуриев провел за "Минай" 24 матча, в которых забил 10 мячей и сделал результативную передачу.
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