СМИ: Лидер Mиная может перейти в Колос

Закарпатская команда после вылета из УПЛ может лишиться нескольких своих футболистов.

Полузащитник "Mиная" Анатолий Нуриев, хотя и продлил в апреле контракт с клубом до 30 июня 2022 года, однако в новом соглашении прописано, что в случае вылета закарпатской команды из Премьер-лиги, он получит статус свободного агента. Об этом сообщает Meta-ratings.

Поскольку "Минай" покинул элитный дивизион, Нуриев при желании может продолжить карьеру в другой команде.

По информации источника, интерес к лидеру "Миная" проявляет ковалевский "Колос", которому необходимо усилиться перед выступлением в еврокубках.

Отметим, что в нынешнем сезоне Анатолий Нуриев провел за "Минай" 24 матча, в которых забил 10 мячей и сделал результативную передачу.