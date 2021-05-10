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СМИ: Лидер Mиная может перейти в Колос

Премьер-лига
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Нуриев может покинуть закарпатский клуб в статусе свободного агента

СМИ: Лидер Mиная может перейти в Колос

Фото: ФК Минай

Новина українською

Закарпатская команда после вылета из УПЛ может лишиться нескольких своих футболистов.

Полузащитник "Mиная" Анатолий Нуриев, хотя и продлил в апреле контракт с клубом до 30 июня 2022 года, однако в новом соглашении прописано, что в случае вылета закарпатской команды из Премьер-лиги, он получит статус свободного агента. Об этом сообщает Meta-ratings.

Поскольку "Минай" покинул элитный дивизион, Нуриев при желании может продолжить карьеру в другой команде.

По информации источника, интерес к лидеру "Миная" проявляет ковалевский "Колос", которому необходимо усилиться перед выступлением в еврокубках.

Отметим, что в нынешнем сезоне Анатолий Нуриев провел за "Минай" 24 матча, в которых забил 10 мячей и сделал результативную передачу.

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В статье: Колос (Ковалевка) ФК Минай Анатолий Нуриев
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Источник:
Meta-ratings

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