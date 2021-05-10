Каштру: Я всегда чувствовал большую поддержку Дарио Срны и Сергея Палкина

Уже бывший главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру поделился мнением о работе в донецком клубе с Дарио Срной.

– В первый сезон Дарио Срна был вашим помощником – команда выиграла чемпионат. В этом сезоне он занимал другое амплуа, директора по футболу – команда проиграла чемпионат. Чувствовали ли вы в этом сезоне максимальную поддержку руководства или, может быть, чего-то вам не хватало?

– Нет, недостатка поддержки я не чувствовал. Я был искренен с вами, когда назвал базовый состав в прошлом сезоне и в этом. Они очень отличаются. Сейчас не нужно ничего придумывать – я всегда чувствовал большую поддержку Дарио, Сергея Палкина, президента. Чаще всего в футболе, когда что-то происходит, мы стараемся копаться: а что же не так произошло, почему так и эдак? Нет, это футбол. Возможно, "Реал" или "Барса" не станут чемпионами. "Ливерпуль" в прошлом сезоне стал чемпионом, сейчас он на шестом или седьмом месте. Клопп там же. Это футбол!

В прошлом году чемпионом Португалии стал "Порту", а в этом станет "Спортинг". И что-то радикальное там произошло? Нет. Кажется, что в футболе, должно быть, происходит что-то сверхъестественное. Да ничего сверхъестественного нет! Это футбол. Поздравляю "Динамо": они в этом году были лучше, чем мы. И что мы будем делать? За пять лет "Шахтер" четыре раза стал чемпионом. Дай Бог, чтобы в следующие пять лет еще четыре раза стал. Нужно принимать это, когда так есть. Вижу много людей, которые думают: Боже, что же происходит в футболе? Без какого-либо объяснения. Одно идет со мной в жизни всегда – правда. Глаза в глаза.

Я говорю вам глаза в глаза: у меня была вся поддержка. Если кто-то ошибся, оступился, это был я. Вокруг меня никто не оступался, больше не ошибался", - сказал Каштру.