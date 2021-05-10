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Лавриненко: Благо игра с Шахтером для Ингульца в целом не имела турнирного значения
Специалист подвел итоги выступления команды в 26-м туре УПЛ
Фото: ФК Ингулец
Главный тренер "Ингульца" Сергей Лавриненко прокомментировал поражение от "Шахтера" (0:1) в 26-м туре Премьер-лиги и оценил выступления команды в сезоне УПЛ 2020/21.
"В целом я могу оценить сезон как положительный, потому что мы вышли в Премьер-лигу, в должной мере не укомплектовались, а играли своими футболистами, которые прошли путь в Первой лиге. 11 матчей мы сыграли вничью, пять побед. Думаю, что для первого сезона это неплохой результат – все-таки в 16 матчах мы не проиграли. В каких-то поединках могли претендовать и на большее. В целом я считаю, что ребята молодцы. Насколько это было возможно, мы постарались максимально, на 200–300 процентов выжимать из каждого футболиста, чтобы достойно выглядеть.
По сегодняшнему матчу(9 мая - прим.)? Мы понимали, с кем играем. "Шахтер" все-таки – лидер нашего чемпионата. Играть с такой командой в открытый футбол, наверное, не рискнул бы никто. Тем более в нашей ситуации. У нас было много кадровых проблем в этом матче, и мы строили игру, как и большинство команд в Украине против "Шахтера", от обороны. Где-то пытались использовать контратаки и свободные зоны. У нас были моменты, мы могли их реализовывать. Их было немного, но моменты, которые мы создали, были достаточно опасными. При удаче могли бы еще и заработать очко. Благо эта игра в целом не имела для нас турнирного значения.
Ребята вышли вроде бы и раскрепощенными, но в то же время ошибка защитника при пропущенном голе – я считаю, что он не справился со своим психологическим состоянием. Было видно по разминке, что он сильно переживал, нервничал, отсюда и допущенная грубая ошибка, которая привела к забитому мячу", — сказал Лавриненко.
Напомним, что по завершению чемпионата Украины сезона 2020/21 "Ингулец" закрепил за собой 12-е место в турнирной таблице.
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