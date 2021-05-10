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Санжар: Ничья со Львовом важная с точки зрения психологии
У команды был очень сложный сезон
Фото: ФК Олимпик Донецк
Главный тренер "Олимпика" Роман Санжар прокомментировал ничью со "Львовом" (1:1) в 26-м туре УПЛ.
"С точки зрения турнирных задач, то, конечно, это очко ничего нам не дает. Но это важная ничья с точки зрения психологии. У команды был очень сложный сезон и, честно говоря, ребята были просто опустошены, психологически подавлены. В этом плане обстановка была тяжелой. Многие выбыли из-за травм. На сегодняшней игре (9 мая - прим.) у нас осталось всего 14 человек в заявке.
Матч получился хорошим. Мы больше контролировали мяч, выглядели конструктивнее соперника, но пропустили гол. "Львов" построил свою игру на контратаках, у них тоже были моменты… Мы доминировали, но та внутренняя неуверенность в себе сильно нам мешала воплотить наше преимущество в забитый гол.
Хорошо, что именно так все сложилось и мы смогли сравнять счет. Рад за Хамелюка, молодой парень вышел, забил… Я попытался задействовать в этих двух играх максимальное количество футболистов, чтобы лучше познакомиться с их возможностями именно в игре.
В принципе о каждом футболисте я уже имею определенное представление. Мы получили информацию и понимание куда нам двигаться дальше. У 70% игроков заканчиваются контракты, поэтому летом нам предстоит большая работа. От того, как мы ее проведем будут зависеть наши задачи на следующий сезон. Могу сказать одно: нам нужны изменения", - сказал Санжар.
Напомним, что по завершению чемпионата Украины сезона 2020/21 "Олимпик" находится на 13-м месте в турнирной таблице.
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