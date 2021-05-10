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Санжар: Ничья со Львовом важная с точки зрения психологии

Премьер-лига
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У команды был очень сложный сезон

Санжар: Ничья со Львовом важная с точки зрения психологии

Фото: ФК Олимпик Донецк

Новина українською

Главный тренер "Олимпика" Роман Санжар прокомментировал ничью со "Львовом" (1:1) в 26-м туре УПЛ.

"С точки зрения турнирных задач, то, конечно, это очко ничего нам не дает. Но это важная ничья с точки зрения психологии. У команды был очень сложный сезон и, честно говоря, ребята были просто опустошены, психологически подавлены. В этом плане обстановка была тяжелой. Многие выбыли из-за травм. На сегодняшней игре (9 мая - прим.) у нас осталось всего 14 человек в заявке.

Матч получился хорошим. Мы больше контролировали мяч, выглядели конструктивнее соперника, но пропустили гол. "Львов" построил свою игру на контратаках, у них тоже были моменты… Мы доминировали, но та внутренняя неуверенность в себе сильно нам мешала воплотить наше преимущество в забитый гол.

Хорошо, что именно так все сложилось и мы смогли сравнять счет. Рад за Хамелюка, молодой парень вышел, забил… Я попытался задействовать в этих двух играх максимальное количество футболистов, чтобы лучше познакомиться с их возможностями именно в игре.

В принципе о каждом футболисте я уже имею определенное представление. Мы получили информацию и понимание куда нам двигаться дальше. У 70% игроков заканчиваются контракты, поэтому летом нам предстоит большая работа. От того, как мы ее проведем будут зависеть наши задачи на следующий сезон. Могу сказать одно: нам нужны изменения", - сказал Санжар.

Напомним, что по завершению чемпионата Украины сезона 2020/21 "Олимпик" находится на 13-м месте в турнирной таблице.

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В статье: ФК Львов Олимпик (Донецк) Роман Санжар
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Источник:
ФК Олимпик

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