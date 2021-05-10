Каштру: Мудрику нужно развивать и другие таланты. И в один день, если повезет, он будет футболистом

Уже бывший главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру поделился мнением о полузащитнике донецкого клуба Михаиле Мудрике.

– Перечисляя молодых игроков, вы в последний момент вспомнили о Мудрике. Чего ему не хватает, чтобы наконец сделать этот шаг, ведь он считается самым талантливым футболистом из молодых в "Шахтере"?

– Можно я дам более открытый ответ, просто, чтобы объяснить, что значит молодой игрок для меня, не только Мудрик? Очень часто молодые игроки растут в академиях с одним талантом: например, они хорошо бьют, или у них есть скорость, или есть хороший дриблинг, либо они хороши в воздухе.

И мы забываем некоторые вещи. Самый главный талант, который должен быть у молодого игрока, это прежде всего менталитет, психологическая составляющая. Потому что в мире полным-полно хороших футболистов. Но совсем немного тех, кто выдерживает давление на стадионе с 30–40 тысячами болельщиков.

Очень немногие смогут справиться с тем фактом, что их не вызывают на игру, а они тем не менее должны продолжать работать – так же, как если бы они вышли в стартовом составе.

Поэтому, когда мы находим в молодом игроке талант, мы должны ему помогать развивать другие таланты. Которые, возможно, меньше, но очень важны для общего роста игрока. Что мы видим в мире футбола? Кто анализирует футбол, видит дриблинг, удар по воротам, и говорит: классный игрок, хороший талант.

Они даже не знают, как он себя ведет на тренировках, как ведет себя на играх, какой он человек, выдерживает ли он давление. Не смотрят, сколько мячей он отбирает. Не видят моменты, в которых он создает сложности своим партнерам по команде. Не видят, какие сложности происходят, когда после классного дриблинга он вдруг теряет мяч. Игрок – это намного больше, чем то, что бросается в глаза при первом взгляде. Как блюдо в ресторане: может быть очень красивое, но невкусное.

Я ни в коем случае не говорю, что Мудрик – такой. Никто пусть ничего здесь не путает. Просто я говорю, что работать в принципе с молодыми игроками… Я всегда говорю: чтобы развивать талант, нужен талант. Что хочу этим сказать? Чтобы развивать талант, нужны талантливые тренеры.

А многие тренеры в академиях, потому что у игрока классный удар или что-то еще одно, забывают психологическую составляющую, забывают, что это нужно развивать, что нужно учить его принимать, отдавать пас, забывают развивать игру в воздухе, оборонительную составляющую, потому что атаковать любят все.

Почему? Потому что этот футболист решает ему исходы матчей: всех обвел и забил. Но настанет один прекрасный день, когда он придет в первую команду, и партнеры не будут ему прощать то, что он постоянно теряет мяч. И будут его унижать, он будет разочаровываться, и больше игрока не будет – мы его потеряем.

Теперь говорим о Мудрике. У него есть все условия, у него есть таланты. Ему нужно развивать и другие таланты, чтобы добавить их к тем, что у него уже есть. И в один день, если повезет, он будет футболистом", - сказал Каштру.