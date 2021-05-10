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Ахметов - об уходе Тайсона: Это нормально. Футболист же не в рабстве находится

Премьер-лига
(1 голосов)

Бразилец по взаимному согласию сторон досрочно разорвал контракт с донецким клубом

Ахметов - об уходе Тайсона: Это нормально. Футболист же не в рабстве находится

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Президент "Шахтера" Ринат Ахметов прокомментировал уход Тайсона из донецкого клуба.

– Тайсон ушел из "Шахтера"...

– Тайсон тоже много сделал для наших побед. Мы ему благодарны. Дай Бог ему удачи в будущем.

– Но этот опыт, что он ушел бесплатно…

– Это нормально. Футболист же не в рабстве находится. У футболиста есть контракт, это права и обязанности. Мы подписали с ним контракт. Контракт закончился. Мы уважали контракт, выполняем его, как выполняем все контракты перед игроками и тренерским штабом – перед всеми. Точно так же они выполняют перед клубом. Закончился контракт? У нас есть право, и у него есть право продлить. Если мы не пришли к соглашению, у него есть право покинуть клуб – это нормально", - сказал Ахметов.

Напомним, что "Шахтер" по взаимному соглашению сторон досрочно расторг контракт с 33-летним бразильцем.

Отметим, что Тайсон перешел в "Шахтер" в 2013 году и наиграл 299 матчей за команду, забив за команду 56 голов. С "горняками" вингер шесть раз становился чемпионом Украины, выиграл пять Кубков и шесть Суперкубков страны, а также дважды выходил в полуфинал Лиги Европы.

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В статье: Тайсон Ринат Ахметов Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (1)
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Vantala (Kharkiv)
10.05.2021 в 11:27
Единственный вопрос - почему затянули. Надо было раньше этот золотой балласт скинуть. Хотя с другой стороны - если каждого бразильца отпускать после первых же соплей "хочу к маме под пальму", то ни одного в команде скоро не останется. Вероятно это был воспитательный момент, который дорого обошелся и шахте и самому тайсону.
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