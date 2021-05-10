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Кулач: Был уверен, что вызовут в сборную, но это не от меня зависит

Премьер-лига
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Он отнесся к этому нормально

Кулач: Был уверен, что вызовут в сборную, но это не от меня зависит

Фото: dynamomania.com

Новина українською

Нападающий "Ворсклы" Владислав Кулач поделился мыслями о непопадании в расширенный список сборной Украины на майский сбор.

"Было много информации, разговоров. Я был уверен, что все-таки вызовут (в сборную - прим.). Я отнесся к этому нормально. Несильно я и расстроился. Это тренер, он решает, кого будет брать на Евро, сборы.

Думаю, все что от меня зависело – я выполнил. Свою работу точно выполнил хорошо. Тут уже не от меня зависело", – сказал Кулач.

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В статье: Ворскла (Полтава) Украина Владислав Кулач
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Источник:
Профутбол Digital

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