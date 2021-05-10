  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Кополовец - о будущем Миная: Президент клуба наелся футболом
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кополовец - о будущем Миная: Президент клуба наелся футболом

Премьер-лига
(1 голосов)

90% или даже уже 100% футболистов хотят из команды уйти

Кополовец - о будущем Миная: Президент клуба наелся футболом

Фото: ФК Минай

Новина українською

Спортивный директор "Миная" Михаил Кополовец рассказал о будущем закарпатского клуба.

- В прессе есть слухи, что матч с "Ворсклой" – последний в жизни клуба "Минай".

– Ты сейчас говоришь, я сейчас заплачу. Последний в жизни, вообще в истории? Не хотелось об этом думать, даже в это верить.

Знаю, что 90% или даже уже 100% футболистов хотят из команды уйти. Это уже факт. Потому что есть ситуация. Сейчас никаких задолженностей нет, больших долгов.

Читайте такжеСМИ: Лидер Mиная может перейти в Колос

Останется ли эта команда в футболе, Первой лиге – сложно сказать. Что я вижу – президент наелся футболом, – сказал Кополовец.

Читайте такжеКополовец: После ухода Кобина я отошел от команды. Мне намекнули, чтобы не мешал Севидову
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Михаил Кополовец ФК Минай
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Великий футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Полiccя (Житомир)
10.05.2021 в 14:53
Як прикрили президента контрабандиста так відразу "наївся "
Ответить
0
0
ukatan (Харьковская обл.)
10.05.2021 в 14:41
Что я вижу – президент наелся футболом, – сказал Кополовец.-------------------------------Ну а я вижу - президента кышнули с "хлебного места". И дурная денежка кончилась...
Ответить
+2
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
10.05.2021 в 13:47
Как и небыло
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...