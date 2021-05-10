Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кополовец - о будущем Миная: Президент клуба наелся футболом
90% или даже уже 100% футболистов хотят из команды уйти
Фото: ФК Минай
Спортивный директор "Миная" Михаил Кополовец рассказал о будущем закарпатского клуба.
- В прессе есть слухи, что матч с "Ворсклой" – последний в жизни клуба "Минай".
– Ты сейчас говоришь, я сейчас заплачу. Последний в жизни, вообще в истории? Не хотелось об этом думать, даже в это верить.
Знаю, что 90% или даже уже 100% футболистов хотят из команды уйти. Это уже факт. Потому что есть ситуация. Сейчас никаких задолженностей нет, больших долгов.
Останется ли эта команда в футболе, Первой лиге – сложно сказать. Что я вижу – президент наелся футболом, – сказал Кополовец.
Популярное сейчас
- Малиновский попросил автографы игроков Ювентуса для ветерана Шахтера Рудакова
- Деградация гегемона. Ювентус - Милан 0:3. Видео голов и обзор матча
- Провал Десны, заявление Каштру, крах Ювентуса и неудача ПСЖ. Главные новости за 9 мая
- Кулач забивает 15-й гол и выигрывает гонку. Таблица бомбардиров УПЛ 2020/21
- Роскошная девушка главного открытия сезона в Ла Лиге из Атлетико. ФОТО
- Невероятная жена нового тренера Тоттенхэма, которая выходила его после жуткой травмы. ФОТО
Новости по теме
- 12:23 Украинские Кополовец: Надо было быть спортивным директором, а не заниматься х***** - в футбол играть
- 13:46 Украинские Кополовец: После ухода Кобина я отошел от команды. Мне намекнули, чтобы не мешал Севидову
- 21:47 Украинские Сакив: Кополовец ничем не уступал молодым пацанам. Думаю, он мог бы попылить еще год