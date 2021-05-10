Кополовец - о будущем Миная: Президент клуба наелся футболом

Спортивный директор "Миная" Михаил Кополовец рассказал о будущем закарпатского клуба.

- В прессе есть слухи, что матч с "Ворсклой" – последний в жизни клуба "Минай".

– Ты сейчас говоришь, я сейчас заплачу. Последний в жизни, вообще в истории? Не хотелось об этом думать, даже в это верить.

Знаю, что 90% или даже уже 100% футболистов хотят из команды уйти. Это уже факт. Потому что есть ситуация. Сейчас никаких задолженностей нет, больших долгов.

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Останется ли эта команда в футболе, Первой лиге – сложно сказать. Что я вижу – президент наелся футболом, – сказал Кополовец.