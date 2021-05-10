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УПЛ назвала лучшего тренера 26-го тура
Его подопечные нанесли разгромное поражение "Колосу" (3:0)
Фото: УПЛ
Всеукраинское объединение тренеров по футболу проанализировало итоги последнего, 26-го тура чемпионата Украины и определило лучшего тренера.
Им стал наставник киевского "Динамо" - Мирча Луческу.
Подопечные румынского наставника нанесли разгромное поражение ковалевскому Колосу (3:0) в выездном матче.
Мирча Луческу получил 4,6 балла из 5 возможных от экспертной комиссии.
Чемпионат Украины "Динамо" завершило на оптимистической ноте - 17-матчевая беспроигрышная серия, 11 очков преимущества над ближайшим преследователем - бывшим чемпионом, а также восьмая в турнире разгромная победа. Свои локальные задачи киевляне выполнили - продемонстрировали боеспособность обновленным составом и дали отдых нескольким ведущим игрокам перед финалом сезона.
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