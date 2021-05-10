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УПЛ назвала лучшего тренера 26-го тура

Премьер-лига
(1 голосов)

Его подопечные нанесли разгромное поражение "Колосу" (3:0)

УПЛ назвала лучшего тренера 26-го тура

Фото: УПЛ

Новина українською

Всеукраинское объединение тренеров по футболу проанализировало итоги последнего, 26-го тура чемпионата Украины и определило лучшего тренера.

Им стал наставник киевского "Динамо" - Мирча Луческу.

Подопечные румынского наставника нанесли разгромное поражение ковалевскому Колосу (3:0) в выездном матче.

Мирча Луческу получил 4,6 балла из 5 возможных от экспертной комиссии.

Чемпионат Украины "Динамо" завершило на оптимистической ноте - 17-матчевая беспроигрышная серия, 11 очков преимущества над ближайшим преследователем - бывшим чемпионом, а также восьмая в турнире разгромная победа. Свои локальные задачи киевляне выполнили - продемонстрировали боеспособность обновленным составом и дали отдых нескольким ведущим игрокам перед финалом сезона.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
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Источник:
УПЛ

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Комментарии (2)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
10.05.2021 в 13:44
Максимов!
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ещё не специалист (Кривой Рог)
10.05.2021 в 14:02
согласен - за сезон 2020/21 - Юрий Максимов
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