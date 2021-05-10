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Севидов – о матче Минай - Шахтер: Нужно быть конченным дебилом, чтобы в моей ситуации вляпаться в подобное дерьмо

Премьер-лига
(3 голосов)

Закарпатский клуб отказывался выходить на поле из-за аномальных ставок

Севидов – о матче Минай - Шахтер: Нужно быть конченным дебилом, чтобы в моей ситуации вляпаться в подобное дерьмо

Новина українською

Тренер-консультант "Миная" Александр Севидов отреагировал на скандальные события матча 25-го тура УПЛ, когда закарпатский клуб отказывался выходить на поле из-за аномальных ставок на игру против "Шахтера".

"Нужно быть конченым дебилом, чтобы в моей ситуации вляпаться или хотя бы какими-то краями участвовать в подобном дерьме.

Да, я посоветовал футболистам не выходить на матч, потому что любая их ошибка трактовалась бы однозначно. Нужно играть чисто или не играть вообще. И все, кто вышел на поле, бились не за очки, а за свою честь", – сказал Севидов.

Напомним, что ранее Севидов был дисквалифицирован на 5 лет за участие в договорных матчах, но подал апелляцию.

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В статье: Александр Севидов Шахтер (Донецк) ФК Минай
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (3)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
10.05.2021 в 14:35
если что-то советовал игрокам - значит таки вляпался
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+1
0
avatar
Cannabis Sativa (Луцк)
10.05.2021 в 14:27
Ой-ой, из-за аномальных ставок они выходить не хотели... Ждали просто указаний из Азии с каким точно счетом нужно пыхнуть
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+2
0
avatar
Печник (Бабаи Харьковская об)
10.05.2021 в 14:21
Шельма продажная!
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+2
0


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