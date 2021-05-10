Севидов – о матче Минай - Шахтер: Нужно быть конченным дебилом, чтобы в моей ситуации вляпаться в подобное дерьмо

Тренер-консультант "Миная" Александр Севидов отреагировал на скандальные события матча 25-го тура УПЛ, когда закарпатский клуб отказывался выходить на поле из-за аномальных ставок на игру против "Шахтера".

"Нужно быть конченым дебилом, чтобы в моей ситуации вляпаться или хотя бы какими-то краями участвовать в подобном дерьме.

Да, я посоветовал футболистам не выходить на матч, потому что любая их ошибка трактовалась бы однозначно. Нужно играть чисто или не играть вообще. И все, кто вышел на поле, бились не за очки, а за свою честь", – сказал Севидов.