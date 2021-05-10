Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Севидов – о матче Минай - Шахтер: Нужно быть конченным дебилом, чтобы в моей ситуации вляпаться в подобное дерьмо
Закарпатский клуб отказывался выходить на поле из-за аномальных ставок
Тренер-консультант "Миная" Александр Севидов отреагировал на скандальные события матча 25-го тура УПЛ, когда закарпатский клуб отказывался выходить на поле из-за аномальных ставок на игру против "Шахтера".
"Нужно быть конченым дебилом, чтобы в моей ситуации вляпаться или хотя бы какими-то краями участвовать в подобном дерьме.
Да, я посоветовал футболистам не выходить на матч, потому что любая их ошибка трактовалась бы однозначно. Нужно играть чисто или не играть вообще. И все, кто вышел на поле, бились не за очки, а за свою честь", – сказал Севидов.
Напомним, что ранее Севидов был дисквалифицирован на 5 лет за участие в договорных матчах, но подал апелляцию.
Популярное сейчас
- "Я думал, у меня будет другой состав". Пирло высказался о своем будущем в Юве после 0:3 от Милана
- Трансферные перспективы Ингульца и окончательный выбор Де Дзерби. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- С фирменным ударом Малиновского. Парма - Аталанта 2:5. Видео голов и обзор матча
- Кулач забивает 15-й гол и выигрывает гонку. Таблица бомбардиров УПЛ 2020/21
- Сколько зарабатывают футболисты Динамо? Зарплаты в 2021 году - ВИДЕО
- Кривцов, динамовцы и Монатик. Капитан Динамо устроил большой праздник на свой юбилей. ВИДЕО