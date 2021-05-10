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Старший тренер Александрии: Забей Гречишкин пенальти и игра с Зарей сложилась бы по-другому
Купцов подвел итоги матча 26-го тура УПЛ
Фото: ФК Заря Луганск
Старший тренер "Александрии" Андрей Купцов прокомментировал поражение от "Зари" (1:2) в 26-м туре УПЛ.
- Поздравляем "Зарю" с занятым третьим местом в чемпионате. Команда это заслужила.
Что касается самой игры, то негативный результат для нас – это конечно не хорошо. На эту игру мы ехали с мыслями взять какие-то очки. Наш соперник выполнил свою задачу ещё до игры. Мы же – нет. Настраивали ребят взять очки и достойно провести игру.
- Вы играли неплохо. И моменты были. Чего не хватило до положительного результата?
- Если брать первый тайм, то, возможно, забей бы Гречишкин этот пенальти и игра пошла бы по-другому, но хорошо сыграл голкипер "Зари". В перерыве сказали ребятам, что если будете играть так же, как и в первом тайме, то будет и результат. Но допущенные ошибки в обороне привели к пропущенным голам.
- В первой половине сезона "Александрия" действовала настырно, проявляла неуступчивую игру. Что сломалось весной?
- Это, в первую очередь, психология. После некоторых игр, где ребята не набрали очков, возможно были потеряны какие-то эмоции. Мы на каждую игру настраивались серьёзно, но возможно психологическое состояние не было таким, как в первом круге. Были и другие причины. Травмы были. Где-то выпадали наши лидеры и были ротации, и мы не смогли набрать очки в некоторых играх. Где-то удача была не на нашей стороне. Где-то допускали ошибки, как наши молодые, так и опытные игроки. Всё это привело к тому, что мы не набрали те очки, которые гарантировали бы высокие места", - отметил Купцов.
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