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Ванат: Это был очень хороший сезон
Форвард успел дебютировать за первую команду Динамо
19-летний форвард "Динамо" Владислав Ванат, который
- Владислав, поздравляем с дебютным официальным матчем за основную команду "Динамо"! То, к чему ты стремился, сбылось. Какие сейчас эмоции?
- Эмоции, конечно, положительные. И впечатления яркие – сразу чувствуется другой уровень, и сопротивление на поле со стороны соперников намного сильнее чем когда играешь за дубль или U19.
- У тебя было немного минут в игре, тем не менее они наверняка запомнятся. Не считал, сколько раз удалось касаться мяча?
- Не задумывался над этим. Просто хотел максимально помочь команде, которая и так уже выигрывала со счетом 3:0. Слава Богу, все закончилось успешно, счет сохранился, и мой дебют пришелся на победный матч.
- Партнеры поздравили с дебютом?
- Да, ребята поздравили всей командой, и даже персонал. Пожелали не останавливаться и продолжать работать, двигаться в том же направлении.
- Ты знал, что выйдешь на поле, когда команда прибыла в Ковалёвку?
- Заранее не знал, что дебютирую. Обрадовался, когда попал в заявку команды (третий раз за сезон). И так получилось, что дебютировал уже в этом сезоне.
- Накануне ты забил свой последний гол за молодежную команду, сохранив свою рекордную статистику – 26 голов в 25 матчах. Ставил ли перед собой цель – в среднем гол за матч?
- Да, более того, мне хотелось именно чтобы игр было даже меньше чем забитых мячей. Так и получилось, и я рад этому. Это был очень хороший сезон.
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